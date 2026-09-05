La fuerte multa que podrías recibir si dejas salir a la calle a tu perro en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Dejar que una mascota salga sola a la calle puede generar problemas de convivencia y, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Municipal, también puede derivar en sanciones para sus propietarios. Josué Esperanza, portavoz de la Policía Municipal, explicó que permitir que los perros hagan sus necesidades en la vía pública y no recoger los desechos constituye una conducta sancionable. “Para nosotros es tan normal dejar salir nuestros perros a hacer sus necesidades afuera y esto es considerado una falta leve y puede ser sancionado con uno o hasta cinco salarios mínimos”, señaló Esperanza.

El funcionario indicó que este tipo de disposiciones son poco conocidas por los propietarios de mascotas, por lo que muchas personas pueden incurrir en ellas sin saber que están contempladas dentro de las normas de protección y bienestar animal.

¿Qué pasa si el perro anda solo en la calle?

La Ley de Protección y Bienestar Animal establece que los propietarios deben asumir la responsabilidad por el cuidado de sus animales, lo que incluye mantenerlos dentro de la propiedad privada y en condiciones seguras. Permitir que un perro salga de manera recurrente sin supervisión puede ponerlo en riesgo y también generar problemas para otras personas. Esperanza señaló que una mascota que permanece sin control puede ingresar a la propiedad de un vecino, hacer sus necesidades allí o incluso provocar un incidente. “Dejan que el perrito haga sus necesidades afuera y tal vez el perrito viene y lo hace donde el vecino, pero no tienen la cortesía ni siquiera de ir a retirar los desechos de su mascota”, explicó. Además del problema relacionado con la limpieza, un animal que circula sin supervisión puede representar un riesgo para terceros. El portavoz mencionó como ejemplo la posibilidad de que un perro muerda a un niño o cause otro tipo de incidente.

¿Qué responsabilidad tiene el dueño?