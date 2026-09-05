Jasmine Blandford es la nueva Miss Nicaragua 2026: ¿Logrará la hazaña de Sheynnis Palacios?

Miami, Estados Unidos.- Jasmine Blandford tiene ya nombre de reina. La modelo, hija de padres nicaragüenses oriundos de Kukra Hill, fue presentada anoche como la nueva Miss Universe Nicaragua 2026 durante una ceremonia realizada en el hotel InterContinental at Doral, en Florida. Con la diadema puesta, la joven asumió de inmediato el compromiso de representar al país centroamericano en la edición 75 de Miss Universo, que se disputará en noviembre en Puerto Rico. La corona se la entregó su antecesora, Itza Castillo, quien unas horas antes se había despedido públicamente de su reinado a través de redes sociales. Castillo destacó que el título le permitió demostrar que los sueños se alcanzan con disciplina y propósito, y agradeció haber portado la bandera nicaragüense con honor durante su gestión, cerrada con una tercera clasificación consecutiva del país en el certamen universal.

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La gala estuvo conducida por la modelo venezolana Ileana Márquez, Miss Universe Venezuela 2024, junto al presentador de Telemundo Carlos Adyán. Entre los asistentes figuraron nombres de peso dentro del circuito de belleza internacional, como la danesa Victoria Kjaer, Miss Universe 2024; la cubana Lina Luaces, Miss Universe Cuba 2025, y la representante de Israel para 2026. También estuvo presente la periodista Leana Astorga, mientras el cantante Luis Pastor puso el toque musical al inicio de la velada. La noche incluyó, además, un homenaje a Sheynnis Palacios, la nicaragüense que en 2023 conquistó la corona de Miss Universo en San Salvador y que desde entonces se convirtió en referente ineludible de la organización.

Sin competencia

A diferencia de la edición anterior, este año la Miss Universe Nicaragua no salió de un proceso de competencia entre candidatas. La organización, que opera desde el exilio tras la ruptura con el Gobierno de Daniel Ortega en 2023, decidió prescindir del formato tradicional y optó por una designación directa. Semanas antes de la gala, la entidad ya había adelantado que la identidad de la ganadora permanecería en secreto hasta el día de la coronación, sin que se conociera públicamente el mecanismo de selección utilizado.

Sobre la nueva reina

Blandford nació en Estados Unidos, pero su vínculo con Nicaragua es directo a través de sus padres, ligados a la comunidad de Kukra Hill, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Ese origen bicultural le permite manejar con fluidez tanto el español como el inglés, una ventaja que podría resultarle útil en la competencia internacional. Con 1.80 metros de estatura y un estilo afro que la distingue en las pasarelas, la modelo cuenta ya con una trayectoria consolidada en el mundo de la moda, con presencia en pasarelas como Miami Swim Week y representación de la agencia Wilhelmina Miami. En sus plataformas digitales, supera los 420,000 seguidores.

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