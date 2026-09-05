Nueve paracaidistas de las FF AA realizan salto libre por aniversario patrio

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de la celebración del 205 años de Independencia Patria, nueve oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) realizan salto libre de paracaidismo.

El evento se desarrolla en el Campo de Parada Marte, donde miembros de la institución castrense, encabezados por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, y miembros de la Junta de Comandantes participan en la importante celebración.