Nueve paracaidistas de las FF AA realizan salto libre por aniversario patrio

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de la celebración del 205 años de Independencia Patria, nueve oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) realizan salto libre de paracaidismo.
El evento se desarrolla en el Campo de Parada Marte, donde miembros de la institución castrense, encabezados por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, y miembros de la Junta de Comandantes participan en la importante celebración.
Entre los paracaidistas que hacen el salto libre se encuentran: mayor de Fuerzas Especiales José Daniel Corea, mayor de Fuerzas Especiales Eblin Madrid Ramos, mayor de Infantería Josué Edgardo Reyes Pego, capitán de Infantería Fernando José Zapata Benítez, teniente de Infantería Rubén Darío García Suárez, teniente de Infantería José Renán Santos Pineda, teniente de Infantería Lester Adones Hernández, teniente de Infantería Marvin Jeovani Ramírez y jefe primero José Rolando Estrada.
Estos especialistas en paracaidismo descendieron desde 6,500 pies de altura con un equipo de paracaídas Manta ZP.
Los paracaidistas son integrantes de las tres fuerzas: Ejército, Aérea y Naval.
Cada uno de los paracaidistas demuestra sus habilidades al ser lanzados desde un helicóptero Bell 412 de la Fuerza Aérea Hondureña.
También se programaron jornadas en el Campo de Parada Marte los días 5 y 12 de septiembre con shows de paracaidismo y ferias de emprendimiento.