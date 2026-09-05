Aseguran​​ plantaciones con 25 mil arbustos de hoja de coca y 3,500 plantas de marihuana en Yoro

Tegucigalpa, Honduras.- Equipos de las Fuerzas Armadas, aseguraron tres plantaciones con 25,000 arbustos de hoja de coca y 3,500 plantas de marihuana en el departamento de Yoro.
Mediante patrullajes de largo alcance, efectivos de la institución castrense a través de equipos tácticos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), asignados al 14 Batallón de Infantería y 120 Brigada de Infantería, ejecutaron las operaciones en el sector montañoso de Olanchito, Yoro.
En este sector se localizaron y aseguraron tres plantaciones con arbustos de hoja de coca, con una extensión aproximada de siete manzanas de tierra, contabilizando 25,000 arbustos
Mientras que en la aldea El Bañadero, municipio de Yoro, departamento de Yoro, se aseguró una plantación de marihuana con una manzana de extensión, donde se localizaron aproximadamente 3,500 plantas del alucinógeno.
Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas dio a conocer que en lo que va de 2026, las Fuerzas Armadas han asegurado 54 plantaciones, con más de 765 mil arbustos de hoja de coca, en una extensión de más de 140 manzanas de tierra.
Además, 18 plantaciones de marihuana con más de 170 mil plantas en diferentes sectores del territorio nacional.
Las autoridades dieron a conocer que continúan con operativos para combatir las acciones ilícitas, especialmente el narcotráfico.