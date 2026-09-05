  1. Inicio
  2. · Sucesos

Aseguran​​ plantaciones con 25 mil arbustos de hoja de coca y 3,500 plantas de marihuana en Yoro

Efectivos de las Fuerzas Armadas realizaron las operaciones en Olanchito y aldea El Bañadero en el departamento de Yoro y localizaron las plantaciones

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 07:56
Aseguran​​ plantaciones con 25 mil arbustos de hoja de coca y 3,500 plantas de marihuana en Yoro

Efectivos de las Fuerzas Armadas asignados a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) localizaron las plantaciones de arbustos de hoja de coca y marihuana en el departamento de Yoro.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Equipos de las Fuerzas Armadas, aseguraron tres plantaciones con 25,000 arbustos de hoja de coca y 3,500 plantas de marihuana en el departamento de Yoro.

Mediante patrullajes de largo alcance, efectivos de la institución castrense a través de equipos tácticos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), asignados al 14 Batallón de Infantería y 120 Brigada de Infantería, ejecutaron las operaciones en el sector montañoso de Olanchito, Yoro.

Localizan y destruyen otra plantación de hoja de coca en montaña de Iriona, Colón

En este sector se localizaron y aseguraron tres plantaciones con arbustos de hoja de coca, con una extensión aproximada de siete manzanas de tierra, contabilizando 25,000 arbustos

Mientras que en la aldea El Bañadero, municipio de Yoro, departamento de Yoro, se aseguró una plantación de marihuana con una manzana de extensión, donde se localizaron aproximadamente 3,500 plantas del alucinógeno.

Localizan plantación de hoja de coca en montaña del municipio de Olanchito

Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas dio a conocer que en lo que va de 2026, las Fuerzas Armadas han asegurado 54 plantaciones, con más de 765 mil arbustos de hoja de coca, en una extensión de más de 140 manzanas de tierra.

Además, 18 plantaciones de marihuana con más de 170 mil plantas en diferentes sectores del territorio nacional.

Las autoridades dieron a conocer que continúan con operativos para combatir las acciones ilícitas, especialmente el narcotráfico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias