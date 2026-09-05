Aseguran​​ plantaciones con 25 mil arbustos de hoja de coca y 3,500 plantas de marihuana en Yoro

Tegucigalpa, Honduras.- Equipos de las Fuerzas Armadas, aseguraron tres plantaciones con 25,000 arbustos de hoja de coca y 3,500 plantas de marihuana en el departamento de Yoro. Mediante patrullajes de largo alcance, efectivos de la institución castrense a través de equipos tácticos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), asignados al 14 Batallón de Infantería y 120 Brigada de Infantería, ejecutaron las operaciones en el sector montañoso de Olanchito, Yoro.

En este sector se localizaron y aseguraron tres plantaciones con arbustos de hoja de coca, con una extensión aproximada de siete manzanas de tierra, contabilizando 25,000 arbustos Mientras que en la aldea El Bañadero, municipio de Yoro, departamento de Yoro, se aseguró una plantación de marihuana con una manzana de extensión, donde se localizaron aproximadamente 3,500 plantas del alucinógeno.