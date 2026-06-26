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Localizan y destruyen otra plantación de hoja de coca en montaña de Iriona, Colón

En el sitio montañoso fueron encontrados más de 5,500 árboles de hoja de coca, todos en edad de procesamiento

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 16:36
Localizan y destruyen otra plantación de hoja de coca en montaña de Iriona, Colón

Elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras custodian la extensa plantación en Iriona, en el departamento de Colón.

 Foto: Cortesía/El Heraldo

Colón, Honduras.- Honduras se ha convertido en un país productor de la principal materia prima para la elaboración de cocaína; prueba de ello es la gran cantidad de plantaciones de hoja de coca que a menudo son localizadas por los cuerpos de seguridad del Estado.

Una plantación más fue localizada en la zona atlántica del país, específicamente en en la comunidad de Río Verde, perteneciente al municipio de Iriona, en el departamento de Colón.

El hallazgo se dio por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, mediante la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

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El cultivo tenía una extensión aproximada de una manzana de tierra, en la que estaban semabrados más de 5,500 arbustos de hoja de coca, el principal precursor de la cocaína.

Destrucción

Luego de realizar el procedimiento de contar los árboles y asegurar la plantación. Después, las Fuerzas Armadas coordinó con el Ministerio Público (MP) para proceder a la incineración de las plantas.

En lo que va del año 2026, las FF AA han asegurado 35 plantaciones, con más de 570 mil arbustos de hoja de coca y ha destruido 10 instalaciones artesanales con precursores químicos utilizados para el procesamiento de la droga.

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Producto de estas operaciones de seguridad, las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, en el presente año, han dejado de procesar aproximadamente 467 kilos de cocaína, que estarían valorados en más de 150 millones de lempiras.

Los aseguramientos se han registrado en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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