Localizan y destruyen otra plantación de hoja de coca en montaña de Iriona, Colón

Colón, Honduras.- Honduras se ha convertido en un país productor de la principal materia prima para la elaboración de cocaína; prueba de ello es la gran cantidad de plantaciones de hoja de coca que a menudo son localizadas por los cuerpos de seguridad del Estado.

Una plantación más fue localizada en la zona atlántica del país, específicamente en en la comunidad de Río Verde, perteneciente al municipio de Iriona, en el departamento de Colón.

El hallazgo se dio por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, mediante la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).