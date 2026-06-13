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Autoridades erradican plantación de 20,990 arbustos de hoja de coca en Olanchito, Yoro

Equipos de las Fuerzas Armadas y Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico erradicaron el cultivo de plantas de hoja de coca en Olanchito, Yoro

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 12:16
Autoridades erradican plantación de 20,990 arbustos de hoja de coca en Olanchito, Yoro

Equipos de las Fuerzas Armadas y Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), erradicaron las dos plantaciones de arbustos de hoja de hoja de coca en un sector montañoso en el municipio de Olanchito.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Equipos de las Fuerzas Armadas y Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), erradicaron dos plantaciones donde encontraron 20,990 arbustos de hoja de coca en el municipio de Olanchito, Yoro.

Se dio a conocer que la acción la ejecutaron miembros del Segundo Batallón de Protección Ambiental en coordinación con la DLCN en un sector montañoso de Olanchito.

Hallan plantación de hoja de coca en zona montañosa entre Olanchito y La Masica

Las plantaciones que previamente habían sido aseguradas por equipos de operaciones especiales de la institución castrense, tenían una extensión de cinco manzanas de tierra cultivadas.

El capitán Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas, dio a conocer que en lo que va del año han asegurado 30 plantaciones, con más de 525 mil arbustos de hoja de coca.

“Con las acciones han evitando que miembros de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico procesaran más de 430 kilos de cocaína”, detalló Rivera.

Localizan plantación de hoja de coca en montaña del municipio de Olanchito

Explicó que los aseguramientos se han registrado en los sectores de los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

“Mediante este tipo de operaciones, se afecta directamente la estructura logística, financiera y operativa de las organizaciones criminales, al neutralizar las actividades de producción, transporte, distribución y comercialización de sustancias ilícitas”, concluyó Mario Rivera.

Las autoridades continúan con los operativos para identificar a las personas que se dedican al cultivo de plantaciones de hoja de coca para capturarlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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