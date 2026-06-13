Autoridades erradican plantación de 20,990 arbustos de hoja de coca en Olanchito, Yoro

Tegucigalpa, Honduras.-Equipos de las Fuerzas Armadas y Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), erradicaron dos plantaciones donde encontraron 20,990 arbustos de hoja de coca en el municipio de Olanchito, Yoro. Se dio a conocer que la acción la ejecutaron miembros del Segundo Batallón de Protección Ambiental en coordinación con la DLCN en un sector montañoso de Olanchito.

Las plantaciones que previamente habían sido aseguradas por equipos de operaciones especiales de la institución castrense, tenían una extensión de cinco manzanas de tierra cultivadas. El capitán Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas, dio a conocer que en lo que va del año han asegurado 30 plantaciones, con más de 525 mil arbustos de hoja de coca. “Con las acciones han evitando que miembros de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico procesaran más de 430 kilos de cocaína”, detalló Rivera.