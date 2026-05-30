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Aseguran plantación de arbustos de hoja de coca en montaña de Bonito Oriental, Colón

Efectivos de las Fuerzas Armadas localizaron e incautaron la plantación de 16,500 arbustos de hoja de coca en un sector montañoso de Bonito Oriental

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 14:22
Aseguran plantación de arbustos de hoja de coca en montaña de Bonito Oriental, Colón

Efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron la plantación de arbustos de hoja de coca en un sector montañoso del municipio de Bonito Oriental del departamento de Colón.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Equipos especiales de las Fuerzas Armadas aseguraron una plantación con 16,500 arbustos de hoja de coca en una montaña de Bonito Oriental, Colón.

Los efectivos de equipos tácticos asignados al Primer Batallón de Fuerzas Especiales Navales, aseguró la plantación en el sector montañoso del Rio Guano en el municipio de Bonito Oriental, Colón, después de haber sido localizada, en una extensión aproximada de tres manzanas de tierra, donde contabilizaron 16,500 arbustos.

Una vez finalizado el procedimiento que establece la ley, en coordinación con el Ministerio Público, se procederá a su respectiva erradicación y destrucción.

Aseguran plantación de 20,800 arbustos de hoja de coca en Iriona, Colón

Se informó que en lo que va del año 2026, las Fuerzas Armadas han asegurado más de 25 plantaciones con alrededor de 515 mil arbustos de hoja de coca.

Además de eso, se han destruido nueve instalaciones artesanales con precursores químicos utilizados para el procesamiento de las plantaciones de droga.

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Los aseguramientos que se han ejecutado por los uniformados, se han registrado en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Barbara y El Paraíso.

Las autoridades continúan con las operaciones en el sector de Bonito Oriental para determinar quienes son las personas que se dedican al cultivo de alucinógenos en este sector del territorio nacional para identificarlos y capturarlos.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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