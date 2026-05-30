Aseguran plantación de arbustos de hoja de coca en montaña de Bonito Oriental, Colón

Tegucigalpa, Honduras.-Equipos especiales de las Fuerzas Armadas aseguraron una plantación con 16,500 arbustos de hoja de coca en una montaña de Bonito Oriental, Colón.

Los efectivos de equipos tácticos asignados al Primer Batallón de Fuerzas Especiales Navales, aseguró la plantación en el sector montañoso del Rio Guano en el municipio de Bonito Oriental, Colón, después de haber sido localizada, en una extensión aproximada de tres manzanas de tierra, donde contabilizaron 16,500 arbustos.

Una vez finalizado el procedimiento que establece la ley, en coordinación con el Ministerio Público, se procederá a su respectiva erradicación y destrucción.