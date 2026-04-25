Localizan una nueva plantación de hoja de coca entre Olancho y El Paraíso

Olancho, Honduras.- Ubicada en una zona montañosa, entre los departamentos de Olancho y El Paraíso, fue localizada una extensa plantación con arbustos de hoja de coca; el principal precursor o materia prima para elaborar la cocaína.
El hallazgo fue por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, destacados en la 110 Brigada de Infantería, en la ciudad de Danlí, en El Paraíso, mediante patrullajes de largo alcance, orientados al combate del narcotráfico.
El cultivo ilegal de hoja de coca fue encontrado en una zona elajada de la civilización, en una zona de reserva biológica, entre los territorios de Danlí, El Paraíso y Patuca, Olancho.
Las acciones de ubicación se dieron en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN). La plantación tiene una extensión de dos manzanas de tierra, en las que estaban sembrados 4,500 arbustos de coca.
Las autoridades no reportaron personas detenidas en esta operación, tal y como sucede en la mayoría de los casos, de localización de este tipo de cultivos; quienes siembran y custodian los sembradillos, huyen antes de que los militares o policías rodeen la plantación.
Seis departamentos
Luego de realizar el procedimiento de aseguramiento que establece la ley, bajo la coordinación del Ministerio Público (MP), se procederá a la destrucción o erradicación de estas 4,500 plantas.
En lo que va del año, las Fuerzas Armadas de Honduras han asegurado más de 20 plantaciones, con más de 380 mil arbustos de hoja de coca y han destruido ocho instalaciones artesanales con precursores quimicos.
Los aseguramientos se han efectuado en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, El Paraíso y Santa Bárbara.