Localizan una nueva plantación de hoja de coca entre Olancho y El Paraíso

Olancho, Honduras.- Ubicada en una zona montañosa, entre los departamentos de Olancho y El Paraíso, fue localizada una extensa plantación con arbustos de hoja de coca; el principal precursor o materia prima para elaborar la cocaína.

El hallazgo fue por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, destacados en la 110 Brigada de Infantería, en la ciudad de Danlí, en El Paraíso, mediante patrullajes de largo alcance, orientados al combate del narcotráfico.

El cultivo ilegal de hoja de coca fue encontrado en una zona elajada de la civilización, en una zona de reserva biológica, entre los territorios de Danlí, El Paraíso y Patuca, Olancho.