ICE captura a reconocido jugador centroamericano en Estados Unidos: Lo acusan de grave delito

Revuelo en Centroamérica por la captura de reconocido futbolista en Estados Unidos. ICE lo agarró y lo acusan de asesinato.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron en territorio estadounidense al exfutbolista Pedro Julio Samayoa Moreno, junto a su madre y su hermano, por su presunta vinculación en un caso de asesinato ocurrido en 2005.
La captura se realizó en cumplimiento de una orden internacional coordinada con el Ministerio Público de Guatemala, que confirmó el operativo el 21 de abril.
También fueron detenidos Zully Moreno Barbier y Eduardo Alejandro Samayoa Moreno, quienes permanecen bajo custodia migratoria en el estado de Georgia.
Las autoridades indicaron que los tres serán deportados a Guatemala para enfrentar la justicia, ya que fueron declarados en rebeldía en 2025.
Según la Fiscalía de Casos Especiales, la ubicación de los sospechosos fue posible gracias a la activación de alertas internacionales y cooperación entre agencias.
Los detenidos son requeridos por su presunta implicación en el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, una joven universitaria de 19 años.
El crimen ocurrió en agosto de 2005, cuando Claudina desapareció tras asistir a una fiesta en la ciudad de Ciudad de Guatemala.
Su cuerpo fue hallado un día después en un terreno baldío con evidentes signos de violencia, lo que generó indignación pública y denuncias de negligencia estatal.
Durante la investigación, la familia recibió una llamada de Zully Moreno, quien aseguró haber escuchado los últimos momentos de la joven por teléfono.
A pesar de la gravedad del caso, han pasado más de dos décadas sin que se esclarezcan completamente los hechos ni los motivos del crimen.
En 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco por su falta de diligencia en la investigación inicial.
El tribunal internacional determinó que hubo fallas graves en la protección de la víctima y en la respuesta de las autoridades tras la denuncia de desaparición.
Este caso es uno de los que dio origen al sistema de alerta Alerta Isabel-Claudina, diseñado para localizar mujeres desaparecidas de forma inmediata.
La captura de los sospechosos, entre ellos el futbolista, representa un avance importante en un proceso marcado por años de impunidad, presión internacional y exigencias de justicia por parte de la familia de Claudina.