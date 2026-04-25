266 mujeres vinculadas con delitos fueron capturadas por la DPI en primer trimestre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El involucramiento de mujeres en actividades delincuenciales y criminales es cada vez mayor en el país, al grado de que las capturas de féminas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado son más frecuentes día a día.
Las mujeres, en su mayoría jóvenes en edad productiva, se ven inmiscuidas en la comisión de diversos delitos, entre estos: extorsión, asociación para delinquir, asesinatos, venta de drogas, planificación de muertes violentas y trata de personas, entre otros.
Una prueba de ese nuevo rol delictivo en el que ahora se envuelven las damas, es la gran cantidad de aprehensiones que reporta la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el primer trimestre del 2026.
Según registros actuales de la DPI, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del presente año, sus agentes, con el respaldo de elementos preventivos de la Policía Nacional (PN), capturaron a 266 mujeres en operaciones ejecutadas en los 18 departamentos del país.
Vínculos con el crimen
Estas detenciones, algunas de rutina o flagrancia, y otras ya específicamente dirigidas, forman parte de una estrategia integral con el objetivo de desarticular estructuras criminales que han visto en la participación femenina un eje para sus operaciones ilícitas.
De acuerdo con los informes de inteligencia policial, una parte significativa de las detenidas, mantenía vínculos directos con grupos delictivos organizados, es decir, maras y pandilas, organizaciones de narcotráfico, entre otros grupos delincuenciales.
Una buena cantidad de esas 266 mujeres se dedicaban a comeyter crímenes de alto impacto, revelando su involucramiento en el sicariato; acciones generadoras de violencia que atentan contra la paz pública.
En 2026, en promedio, tres mujeres son arrestadas a diario, por participar en acciones reñidas con la ley; un porcentaje alto que hace unas décadas era casi exclusivo de los hombres.
En 2025, la Policía Nacional (PN) reportó el homicidio de 258 mujeres, aunque podrían ser más, ya que las cifras aún no han sido homologadas en la Mesa de Validación, en la que participan otras instituciones. Según la DPI, un buen porcentaje de esas mujeres estaban involucradas en acciones delictivas.
Sin embargo, desde el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), aseguran que sólo un aproximado de 12 de esas mujeres muertas, estaban inmiscuidas en accionar delictivo.