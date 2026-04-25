266 mujeres vinculadas con delitos fueron capturadas por la DPI en primer trimestre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El involucramiento de mujeres en actividades delincuenciales y criminales e s cada vez mayor en el país, al grado de que las capturas de féminas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado son más frecuentes día a día.

Las mujeres, en su mayoría jóvenes en edad productiva, se ven inmiscuidas en la comisión de diversos delitos, entre estos: extorsión, asociación para delinquir, asesinatos, venta de drogas, planificación de muertes violentas y trata de personas, entre otros.

Una prueba de ese nuevo rol delictivo en el que ahora se envuelven las damas, es la gran cantidad de aprehensiones que reporta la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el primer trimestre del 2026.

Según registros actuales de la DPI, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del presente año, sus agentes, con el respaldo de elementos preventivos de la Policía Nacional (PN), capturaron a 266 mujeres en operaciones ejecutadas en los 18 departamentos del país.