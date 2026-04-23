Colegio de Psicólogos niega registro de implicada en caso del albergue en Choloma

Choloma, Cortés.- El Colegio de Psicólogos de Honduras (COPSIH) informó que Fanny Maribel Tábora no aparece registrada como profesional de la psicología en el país, en el marco de las investigaciones por presuntos delitos cometidos contra menores en un albergue ubicado en Choloma, Cortés.

La Junta Directiva del COPSIH detalló mediante un comunicado que el nombre de Tábora no figura en los registros oficiales del gremio, por lo que no existe acreditación que la respalde como psicóloga. Además, indicó que no se tiene conocimiento de que cuente con un título universitario, nacional o extranjero, que le permita ejercer la profesión.

En ese sentido, la institución aclaró que no asume responsabilidad por las acciones atribuidas a la persona mencionada.

Fanny Tábora fungía como psicóloga del centro conocido como El Refugio y, según las investigaciones, era colaboradora cercana del fundador del albergue.