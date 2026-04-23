Colegio de Psicólogos niega registro de implicada en caso del albergue en Choloma

Choloma, Cortés.- El Colegio de Psicólogos de Honduras (COPSIH) informó que Fanny Maribel Tábora no aparece registrada como profesional de la psicología en el país, en el marco de las investigaciones por presuntos delitos cometidos contra menores en un albergue ubicado en Choloma, Cortés.
La Junta Directiva del COPSIH detalló mediante un comunicado que el nombre de Tábora no figura en los registros oficiales del gremio, por lo que no existe acreditación que la respalde como psicóloga. Además, indicó que no se tiene conocimiento de que cuente con un título universitario, nacional o extranjero, que le permita ejercer la profesión.
En ese sentido, la institución aclaró que no asume responsabilidad por las acciones atribuidas a la persona mencionada.
Fanny Tábora fungía como psicóloga del centro conocido como El Refugio y, según las investigaciones, era colaboradora cercana del fundador del albergue.
Caso bajo investigación
El caso está siendo investigado por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) Regional Norte, tras la captura de cuatro personas el martes 21 de abril, señaladas por su presunta participación en delitos en perjuicio de menores.
Entre los detenidos figuran el director del centro, Christof Oliver Wittwer, de nacionalidad suiza; su pareja Petrona Betulia Bautista Pineda, quien se desempeñaba como trabajadora social; Fanny Mariel Tábora Paredes; y el docente Jimmy Emanuel Romero Mejía.
Según el Ministerio Público, los acusados enfrentan cargos por otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución.
Las autoridades también detallaron que las investigaciones iniciaron tras denuncias de irregularidades en el centro, incluyendo la muerte de una menor en diciembre de 2025, hecho que generó sospechas por versiones contradictorias sobre lo ocurrido.
Como parte del proceso, el miércoles 15 de abril se realizaron allanamientos e inspecciones en el albergue, donde permanecían más de 60 menores bajo resguardo.
El martes 21 de abril, los acusados fueron presentados ante el juzgado de Choloma, donde se les dictó detención judicial y fueron remitidos al centro penal de El Progreso, Yoro. La audiencia inicial fue programada para este viernes 24 de abril.
Los menores quedaron bajo la tutela de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que asumió el control del centro.