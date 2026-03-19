Desarticulan banda “Los Sietezz” y golpean su red de lavado de dinero

De acuerdo con las autoridades, la organización operaba mediante un núcleo familiar que coordinaba acciones con privados de libertad, con el propósito de ocultar y dar apariencia legal a recursos obtenidos a través de cobros extorsivos.

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) anunció la desarticulación de la banda criminal denominada “Los Sietezz”, tras una serie de investigaciones que permitieron debilitar su estructura financiera vinculada al delito de extorsión.

Las diligencias investigativas, desarrolladas durante varios meses, no solo se enfocaron en la captura de quienes ejecutaban las extorsiones, sino también en el rastreo del dinero ilícito, logrando identificar a las personas encargadas de administrarlo y canalizarlo dentro del sistema financiero.

El caso se originó tras la captura de Obenilson Quintero , señalado como cabecilla de la estructura criminal, quien dirigía operaciones de extorsión contra transportistas y pequeños comerciantes en los departamentos de Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán. Actualmente, el individuo cumple condena por este delito.

Sin embargo, las investigaciones determinan que la estructura continuó operando pese a su reclusión, bajo la coordinación de su pareja sentimental, Flor Idalia Galdámez, alias “La Chaparra”, quien asumió funciones de liderazgo y ordenaba cobros extorsivos y acciones violentas en distintas zonas del país. Esta también fue capturada y guarda prisión.

A partir de estos avances, la Dipampco logró identificar a un grupo familiar que fungía como el principal soporte económico de la organización, encargado de manejar y legitimar los fondos ilícitos.