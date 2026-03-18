¡Llena de casquillos! Así quedó la escena del crimen de una pareja en la colonia Estados Unidos

Decenas de casquillos y la pareja tirada en la acera, así quedó la escena del doble crimen registrado la mañana de este miércoles en la colonia Estados Unidos de la capital.
Las víctimas, identificadas como Ronald José Varela Ríos y Aracely Elizabet Andino Cruz, eran esposos, según confirmaron sus familiares.
Testigos del hecho señalaron que la pareja se trasladaba en motocicleta cuando fueron interceptados por dos hombres que también se movilizaban en motocicleta.
Sin mediar palabras, los atacantes abrieron fuego contra la pareja, acabando con sus vidas en el acto, y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.
Hasta el momento, las autoridades desconocen los motivos del ataque, que ha dejado consternada a toda la familia y la comunidad.
Agentes de la Policía Nacional llegaron rápidamente al lugar del crimen, asegurando la escena y realizando las primeras investigaciones.
Familiares de las víctimas llegaron poco después, generando escenas de gran tristeza e indignación ante la pérdida repentina de sus seres queridos.
La hija de la pareja fue encontrada llorando sobre los cuerpos de sus padres, mientras que un hombre de la tercera edad presente en el lugar fue retirado para protegerlo del trauma del suceso.
La Policía Nacional acordonó la zona a la espera del personal de Medicina Forense, quienes se encargaron del levantamiento y traslado de los cadáveres hasta la morgue capitalina.
En el lugar se encontraron decenas de casquillos de bala, reflejando la violencia del ataque armado.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones llegaron a la zona para iniciar con las pesquisas.
Hasta el momento no hay mayores detalles del hecho.