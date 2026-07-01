Fuerzas Armadas destruyen diez plantaciones de coca con más de 125 mil arbustos en Colón

Colón, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras ejecutaron una nueva operación antidrogas en el departamento de Colón, donde erradicaron diez plantaciones de hoja de coca que sumaban 125,500 arbustos, además de destruir instalaciones utilizadas para el procesamiento de sustancias ilícitas. La operación se desarrolló en el sector montañoso del Parque Nacional Botaderos, en el municipio de Tocoa, en cumplimiento de una orden emitida por un juez con jurisdicción nacional y con el acompañamiento del Ministerio Público. De acuerdo con la información oficial, las plantaciones habían sido aseguradas previamente durante operativos realizados en marzo y ocupaban una extensión aproximada de 25 manzanas de tierra.

Durante las acciones también fueron destruidas tres instalaciones artesanales donde, según las autoridades, se almacenaban y utilizaban precursores químicos empleados en el procesamiento de droga. Además de los cultivos de coca, las fuerzas de seguridad localizaron y erradicaron una plantación de marihuana que se extendía por tres manzanas de terreno y que contenía alrededor de 11,000 plantas. Las labores fueron ejecutadas por equipos de operaciones especiales de la Fuerza Naval, quienes ingresaron a una zona de difícil acceso dentro del área protegida para completar la destrucción de los cultivos ilícitos.



Aseguramientos en 2026

Las autoridades destacaron que, en lo que va del presente año, las Fuerzas Armadas han asegurado un total de 36 plantaciones de hoja de coca en diferentes regiones del país. Estas operaciones han permitido la erradicación de más de 575,000 arbustos de coca, así como la destrucción de diez instalaciones clandestinas destinadas al procesamiento de narcóticos. Según las estimaciones oficiales, los golpes ejecutados contra estructuras vinculadas al narcotráfico han impedido el procesamiento de aproximadamente 470 kilogramos de cocaína. Las autoridades señalaron que esta cantidad de droga tendría un valor superior a los 150 millones de lempiras, representando una afectación económica significativa para las organizaciones criminales.

Operaciones en varios departamentos