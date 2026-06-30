Sicarios armados llegaron hasta su casa: Iris y Ronald, la pareja asesinada en Olancho

Olancho, Honduras.- Una pareja fue asesinada a balazos por sicarios al interior de su vivienda ubicada en el barrio Buenos Aires del municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho.
Las víctimas fueron identificadas como Ronald Banegas, de 35 años de edad, y su pareja Iris Idalia Amador Cardona.
El doble crimen se registró la mañana de ayer martes cuando personas desconocidas que portaban armas de fuego ingresaron a la casa y dispararon en reiteradas ocasiones en contra de la pareja.
Informes preliminares establecen que Ronald Banegas recién había llegado a Honduras tras ser deportado de Estados Unidos.
Los vecinos del sector alertaron a las autoridades policiales, las que llegaron a la escena para recabar información y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el doble crimen.
El cuerpo de Ronald Banegas quedó tendido en una de las habitaciones del inmueble, donde se observaban rastros de sangre.
Mientras que el de su compañera de hogar quedó en otro sector de la casa.
Equipos de la Policía Nacional investigan las causas y responsables de cometer el doble crimen para identificarlos, capturarlos y presentarlos ante los tribunales de justicia.