Sicarios armados llegaron hasta su casa: Iris y Ronald, la pareja asesinada en Olancho

Olancho, Honduras.- Una pareja fue asesinada a balazos por sicarios al interior de su vivienda ubicada en el barrio Buenos Aires del municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho.

Las víctimas fueron identificadas como Ronald Banegas, de 35 años de edad, y su pareja Iris Idalia Amador Cardona.

El doble crimen se registró la mañana de ayer martes cuando personas desconocidas que portaban armas de fuego ingresaron a la casa y dispararon en reiteradas ocasiones en contra de la pareja.