​​​​​​De varios impactos de bala, sicarios asesinan a dos personas en Catacamas, Olancho

Dos personas fueron asesinadas en el barrio La Mansión, en el municipio de Catacamas, Olancho. Aquí los detalles del hecho violento.
De acuerdo con la información preliminar, una de las víctimas fue identificada como José Hernández, de 17 años de edad, quien fue hallado sin vida en el patio de una vivienda de la zona.
El joven se encontraba tendido en el suelo, sin camisa y vistiendo un pantalón jeans. Su cuerpo quedó expuesto en una calle de tierra, mientras vecinos del lugar observaban el violento hecho que acababa de ocurrir.
La vivienda donde ocurrió el hecho era humilde, construida con ramas de árboles, láminas de zinc y nailon negro.
La segunda víctima, según datos preliminares, sería un adulto mayor de 63 años, quien habría sido asesinado dentro de su propia vivienda.
Hasta el momento, solo se ha revelado la identidad de una de las víctimas, mientras que la del segundo fallecido aún no ha sido confirmada por las autoridades.
Testigos del sector afirmaron que personas fuertemente armadas, a bordo de una motocicleta, llegaron hasta el lugar y dispararon en repetidas ocasiones, causando la muerte inmediata de los dos hombres.
Una vez que los sicarios huyeron, los habitantes salieron para auxiliar a las víctimas, pero ya era demasiado tarde.
Minutos después, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Policía Nacional llegaron al sitio, acordonaron la escena del crimen y comenzaron a recolectar evidencias que puedan conducir a los responsables
Los peritos forenses realizaron el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento, no se reportan capturas relacionadas con el doble homicidio, y las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del crimen