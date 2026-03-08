Matan a maestro de la etnia Pech en Dulce Nombre de Culmí

Olancho, Honduras.-Un maestro de la etnia Pech fue asesinado en las últimas horas en la aldea Vallecito de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, en el nororiente de Honduras.

El docente fue identificado como Faustino Duarte, de aproximadamente 43 años, quien laboraba en un jardín de niños.

De acuerdo con la información preliminar, el docente fue atacado por sujetos desconocidos, quienes le quitaron la vida en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades.