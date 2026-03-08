Matan a maestro de la etnia Pech en Dulce Nombre de Culmí

Olancho, Honduras.-Un maestro de la etnia Pech fue asesinado en las últimas horas en la aldea Vallecito de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, en el nororiente de Honduras.
El docente fue identificado como Faustino Duarte, de aproximadamente 43 años, quien laboraba en un jardín de niños.
De acuerdo con la información preliminar, el docente fue atacado por sujetos desconocidos, quienes le quitaron la vida en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades.
Se conoció que las autoridades ya dieron con la captura de un sospechoso de la muerte del maestro, pero no han brindado mayores detalles de este extremo.
La comunidad se encuentra sumamente consternada por la muerte del docente, pues se convirtió en una persona muy querida por su atención a los pequeños educandos.