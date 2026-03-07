Hallan cadáver de mujer en descomposición en Nueva Arcadia, Copán

Copán, Honduras.- Un macabro hallazgo se registró en la comunidad de Agua Blanca, en el municipio de Nueva Arcadia, donde fue encontrado el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición. Tendría al menos un mes de haber sido asesinada.
De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo fue localizado en medio de una lotificación en la comunidad de Agua Blanca. Debido al deterioro, las autoridades indicaron que el cadáver se encontraba reducido a huesos, piel y cabello, lo que ha dificultado su identificación y la determinación de la causa de la muerte.
En la escena se localizaron varias prendas de vestir que podrían ayudar en la identificación de la víctima. Entre ellas se encontraba un suéter color verde turquesa, un pantalón tipo buso azul con franjas blancas y sandalias moradas. Según lo observado en el lugar, el cuerpo habría permanecido a la intemperie por más de un mes.
Otro crimen en el mismo municipio
En otro hecho violento ocurrido en el mismo municipio, un joven fue asesinado en la comunidad de La Colmena.
La víctima fue identificada como Fernando Domínguez, de 24 años, quien habría sido atacado por desconocidos que le dispararon tras perseguirlo a pie.
Ambos casos se registraron en el municipio de Nueva Arcadia.