Hallan cadáver de mujer en descomposición en Nueva Arcadia, Copán

Copán, Honduras.- Un macabro hallazgo se registró en la comunidad de Agua Blanca, en el municipio de Nueva Arcadia, donde fue encontrado el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición. Tendría al menos un mes de haber sido asesinada.

De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo fue localizado en medio de una lotificación en la comunidad de Agua Blanca. Debido al deterioro, las autoridades indicaron que el cadáver se encontraba reducido a huesos, piel y cabello, lo que ha dificultado su identificación y la determinación de la causa de la muerte.