  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan cadáver de mujer en descomposición en Nueva Arcadia, Copán

En el lugar se encontraron prendas de vestir que podrían ayudar a su identificación. El cuerpo podría haber permanecido a la intempérie al menos un mes

  • Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 17:37
Hallan cadáver de mujer en descomposición en Nueva Arcadia, Copán

En el lugar del crimen fueron encontradas al menos tres prendas de vestir.

Foto cortesía: Redes sociales.

Copán, Honduras.- Un macabro hallazgo se registró en la comunidad de Agua Blanca, en el municipio de Nueva Arcadia, donde fue encontrado el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición. Tendría al menos un mes de haber sido asesinada.

De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo fue localizado en medio de una lotificación en la comunidad de Agua Blanca. Debido al deterioro, las autoridades indicaron que el cadáver se encontraba reducido a huesos, piel y cabello, lo que ha dificultado su identificación y la determinación de la causa de la muerte.

Detienen a menor de edad por supuestas agresiones sexuales contra una estudiante

En la escena se localizaron varias prendas de vestir que podrían ayudar en la identificación de la víctima. Entre ellas se encontraba un suéter color verde turquesa, un pantalón tipo buso azul con franjas blancas y sandalias moradas. Según lo observado en el lugar, el cuerpo habría permanecido a la intemperie por más de un mes.

La Policía investiga si las prendas encontradas en el lugar pertenecían a la víctima o a quienes le dieron muerte.

La Policía investiga si las prendas encontradas en el lugar pertenecían a la víctima o a quienes le dieron muerte.

 (Foto cortesía: Redes sociales.)

Otro crimen en el mismo municipio

En otro hecho violento ocurrido en el mismo municipio, un joven fue asesinado en la comunidad de La Colmena.

La víctima fue identificada como Fernando Domínguez, de 24 años, quien habría sido atacado por desconocidos que le dispararon tras perseguirlo a pie.

Ambos casos se registraron en el municipio de Nueva Arcadia.

Desconocidos le quitan la vida a balazos a hombre en Cantarranas, Francisco Morazán

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias