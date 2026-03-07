  1. Inicio
Desconocidos le quitan la vida a balazos a hombre en Cantarranas, Francisco Morazán

Personas desconocidas interceptaron y asesinaron a balazos a un hombre en la colonia Los Laureles del municipio de Cantarranas, Francisco Morazán

El cuerpo de Norlan Alexander García Rosales quedó tirado en medio de una calle de tierra de la colonia Los Laureles del municipio de Cantarranas, Francisco Morazán.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos en horas de la mañana de este sábado en la colonia Los Laureles del municipio de Cantarranas, Francisco Morazán.

El fallecido fue identificado por las autoridades como Norlan Alexander García Rosales, de 32 años de edad.

Informes preliminares establecen que García Rosales iba caminando por una calle de tierra y fue interceptado por los criminales, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones y, al cometer el hecho, se dieron a la fuga del lugar con rumbo desconocido.

Los pobladores del sector, al escuchar las detonaciones, salieron y observaron que el hombre estaba tirado en medio de la calle y alertaron a las autoridades de lo ocurrido a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia (SNE-911).

Los vecinos del sector se mostraron alarmados por lo ocurrido, ya que la zona es tranquila y no se presentan hechos de esta naturaleza.

A los pocos minutos llegaron los paramédicos del Cuerpo de Bomberos para brindar asistencia de ambulancia y, al realizar las evaluaciones, determinaron que ya no tenían signos vitales.

Al lugar de la escena del crimen llegaron agentes de la Policía Nacional y acordonaron la zona para iniciar las investigaciones relacionadas con el caso.

Además, personal del Ministerio Público reconoció y levantó el cuerpo para trasladarlo a la morgue de Medicina Forense en la capital para practicarle la autopsia y entregarlo a los familiares.

En tanto, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las averiguaciones para determinar las causas y responsables de cometer el crimen en contra de Norlan Alexander García Rosales, para ser identificados y capturarlos para ser puestos a la orden de las autoridades competentes.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

