Desconocidos le quitan la vida a balazos a hombre en Cantarranas, Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos en horas de la mañana de este sábado en la colonia Los Laureles del municipio de Cantarranas, Francisco Morazán. El fallecido fue identificado por las autoridades como Norlan Alexander García Rosales, de 32 años de edad.

Informes preliminares establecen que García Rosales iba caminando por una calle de tierra y fue interceptado por los criminales, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones y, al cometer el hecho, se dieron a la fuga del lugar con rumbo desconocido. Los pobladores del sector, al escuchar las detonaciones, salieron y observaron que el hombre estaba tirado en medio de la calle y alertaron a las autoridades de lo ocurrido a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia (SNE-911). Los vecinos del sector se mostraron alarmados por lo ocurrido, ya que la zona es tranquila y no se presentan hechos de esta naturaleza. A los pocos minutos llegaron los paramédicos del Cuerpo de Bomberos para brindar asistencia de ambulancia y, al realizar las evaluaciones, determinaron que ya no tenían signos vitales.