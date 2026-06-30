Más de 6,400 personas han sido rescatadas tras doble terremoto en Venezuela

Caracas, Venezuela .- Un total de 6,461 personas han sido rescatadas en Venezuela tras el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela, informó este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Por otro lado, la cifra de fallecidos ascendió a 1,943 y la de heridos a 10,571, informó este mismo martes el presidente del Parlamento.



Asimismo, añadió que, en los primeros momentos de la emergencia, entre 13,400 y 13,500 lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona de desastre.



"Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros", pidió.



En este contexto, informó que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 "colapsaron de forma total". Además, dijo, se estima que aproximadamente 30,000 personas, entre vacacionistas y residentes, estaban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira, en la zona más afectada por los temblores.



Un total de 80,870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3,660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26,121 efectivos venezolanos, apuntó Rodríguez. Además, 15,467 personas se han registrado como voluntarias y voluntarios en labores de rescate.