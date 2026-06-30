Un niño de 3 años, el rescate más reciente en Venezuela en horas decisivas de búsqueda

Caracas, Venezuela.- Un niño de tres años fue rescatado en la madrugada de este martes tras permanecer casi seis días atrapado en Venezuela, que vive horas decisivas de búsquedas tras los terremotos del pasado miércoles de magnitud 7.2 y 7.5, informó este 30 de junio el Ministerio de Comunicación.

El rescate se realizó en un edificio de Los Corales, en La Guaira (norte, cercano a Caracas), el estado más devastado por los terremotos, que han dejado al menos 1,719 muertos y 5,034 heridos, según el Gobierno.

"Las labores de extracción fueron realizadas por la misión de rescatistas de Jordania", detalló el Ministerio de Comunicación, cuando en el país han pasado casi 140 horas tras los terremotos. El lunes, otro menor de edad fue rescatado entre las ruinas de una edificación en La Guaira, informó el Gobierno de Venezuela.