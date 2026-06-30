Aumentan a 225 los casos de miasis por gusano barrenador; la capital reporta mayor incidencia

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de miasis, causada por el gusano barrenador, continúan en incremento y ya se contabilizan 225 personas afectadas a nivel nacional, según autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal). De acuerdo al reporte de la Unidad de Vigilancia de la Salud, quienes mantienen monitoreo epidemiológico ante el repunte de esta enfermedad, la mayoría de los casos se concentra en el Distrito Central. Sin embargo, en varios municipios de Francisco Morazán también se reportan contagios; asimismo, en departamentos como Copán, Yoro, Ocotepeque y El Paraíso hay una alta incidencia de la enfermedad parasitaria.

El gusano barrenador es una enfermedad causada por larvas de moscas Cochliomyia hominivorax que infestan heridas abiertas, lo que puede generar complicaciones graves si no se trata a tiempo, especialmente en poblaciones vulnerables. Las autoridades sanitarias proyectan que este año el número de contagios superará a los 300 registrados durante todo el 2025, lo que evidencia una tendencia preocupante en lo que va del 2026. Es decir que a mediados del 2026 se alcanzó el 75% de los casos reportados durante todo el año anterior. En cuanto a la mortalidad, Homer Mejía, jefe de la unidad de vigilancia, confirmó que se mantienen tres fallecimientos, todos corresponden a personas adultas mayores de 60 años, quienes representan el grupo más vulnerable debido a las condiciones de salud preexistentes de esta población.