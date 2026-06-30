  1. Inicio
  2. · Honduras

Aumentan a 225 los casos de miasis por gusano barrenador; la capital reporta mayor incidencia

De acuerdo a los reportes, en lo que va de este año se alcanzó el 75% de los casos reportados durante todo el año anterior; en los próximos meses se podría superar esa cifra.

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 14:14
Aumentan a 225 los casos de miasis por gusano barrenador; la capital reporta mayor incidencia

Los adultos mayores son la población más vulnerable, debido a las patologías preexistentes que presentan, aumenta el riesgo de complicaciones.

 Foto: EL HERALDO (imagen referencial)

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de miasis, causada por el gusano barrenador, continúan en incremento y ya se contabilizan 225 personas afectadas a nivel nacional, según autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal).

De acuerdo al reporte de la Unidad de Vigilancia de la Salud, quienes mantienen monitoreo epidemiológico ante el repunte de esta enfermedad, la mayoría de los casos se concentra en el Distrito Central.

Sin embargo, en varios municipios de Francisco Morazán también se reportan contagios; asimismo, en departamentos como Copán, Yoro, Ocotepeque y El Paraíso hay una alta incidencia de la enfermedad parasitaria.

Salud contabiliza 211 casos de miasis en humanos por el gusano barrenador

El gusano barrenador es una enfermedad causada por larvas de moscas Cochliomyia hominivorax que infestan heridas abiertas, lo que puede generar complicaciones graves si no se trata a tiempo, especialmente en poblaciones vulnerables.

Las autoridades sanitarias proyectan que este año el número de contagios superará a los 300 registrados durante todo el 2025, lo que evidencia una tendencia preocupante en lo que va del 2026.

Es decir que a mediados del 2026 se alcanzó el 75% de los casos reportados durante todo el año anterior.

En cuanto a la mortalidad, Homer Mejía, jefe de la unidad de vigilancia, confirmó que se mantienen tres fallecimientos, todos corresponden a personas adultas mayores de 60 años, quienes representan el grupo más vulnerable debido a las condiciones de salud preexistentes de esta población.

¿Qué es la miasis y cómo puede causar la muerte?

Aunque el personal sanitario continúa fortaleciendo las acciones de vigilancia, detección temprana y tratamiento oportuno, con el objetivo de evitar complicaciones graves en los pacientes afectados.

Hacen un llamado a la población para mantener el cuidado adecuado de heridas, evitar la exposición a ambientes contaminados y acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier signo de infección.

Las autoridades reiteraron la importancia de la prevención, especialmente en zonas rurales donde se ha identificado mayor presencia de casos, para contener la propagación de esta enfermedad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias