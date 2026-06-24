Salud contabiliza 211 casos de miasis en humanos por el gusano barrenador

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) informaron que el país acumula en lo que va del año un total de 211 casos de miasis en humanos por el Gusano Barrenador del Ganado. De acuerdo con el reporte, la cifra genera preocupación, ya que en los próximos días o semanas podría superar los más de 300 casos registrados durante 2025 si la tendencia continúa en ascenso. "Vamos a rebasar lamentablemente la meta de los 300 casos que ocurrió en el 2025", indicó Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud.

El funcionario detalló que los departamentos con mayor incidencia de la enfermedad son Francisco Morazán, Yoro, Cortés, Atlántida, La Paz y Olancho. Sin embargo, la presencia del parásito que está afectando al ganado y a los humanos ya se ha extendido prácticamente a todo el territorio nacional. Las autoridades confirmaron que hasta la fecha se contabilizan tres fallecimientos asociados a la mosca Cochliomyia hominivorax, todos en adultos mayores de más de 70 años. Mejía recordó que la miasis por el gusano barrenador es causada luego que las larvas de la mosca son depositadas en heridas abiertas, donde se desarrollan rápidamente y destruyen el tejido, provocando infecciones graves que pueden derivar en la muerte si no se tratan a tiempo. Ante eso, las autoridades recomiendan a la población mantener las medidas de prevención y cubrir las heridas para evitar que la mosca deje sus huevecillos en ellas.