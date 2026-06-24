Migración anuncia atención 24 horas en la frontera El Florido durante el Guacamaya Fest 2026

Tegucigalpa, Honduras.-El personal asignado en el Puesto Fronterizo Integrado (PFI) de El Florido, Copán, está listo para recibir al flujo de turistas extranjeros que asistirán al Guacamaya Fest 2026. Con el fin de agilizar los flujos migratorios en la frontera con Guatemala, se atenderá las 24 horas del día de manera ininterrumpida, a partir del viernes 26 de junio, a partir de las 6:00 de la mañana, hasta el lunes 29 de junio hasta las 6:00 de la mañana.

Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) dieron a conocer que esta acción se ejecuta en un esfuerzo conjunto entre el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), la Administración Aduanera de Honduras y la Alcaldía Municipal de Copán Ruinas. "Esta disposición responde al compromiso del INM de fortalecer el turismo y la economía regional. Para cumplir con este objetivo, se está enviando personal adicional con el fin de fortalecer la atención a los viajeros:, dieron a conocer las autoridades de Migración..