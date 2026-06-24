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Migración anuncia atención 24 horas en la frontera El Florido durante el Guacamaya Fest 2026

Autoridades del Instituto Nacional de Migración dieron a conocer que la medida se va a implementar del 26 al 29 de junio para el Guacamaya Fest

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 14:41
Migración anuncia atención 24 horas en la frontera El Florido durante el Guacamaya Fest 2026

Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) determinaron que se atenderá las 24 horas en el Puesto Fronterizo Integrado de El Florido, Copán, por el Guacamaya Fest 2026.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El personal asignado en el Puesto Fronterizo Integrado (PFI) de El Florido, Copán, está listo para recibir al flujo de turistas extranjeros que asistirán al Guacamaya Fest 2026.

Con el fin de agilizar los flujos migratorios en la frontera con Guatemala, se atenderá las 24 horas del día de manera ininterrumpida, a partir del viernes 26 de junio, a partir de las 6:00 de la mañana, hasta el lunes 29 de junio hasta las 6:00 de la mañana.

IHT inicia pilotaje de atención 24 horas en Aduana El Florido previo a Semana Santa

Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) dieron a conocer que esta acción se ejecuta en un esfuerzo conjunto entre el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), la Administración Aduanera de Honduras y la Alcaldía Municipal de Copán Ruinas.

"Esta disposición responde al compromiso del INM de fortalecer el turismo y la economía regional. Para cumplir con este objetivo, se está enviando personal adicional con el fin de fortalecer la atención a los viajeros:, dieron a conocer las autoridades de Migración..

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El personal migratorio redoblará esfuerzos en las ocho ventanillas de atención y controles biométricos, con lo que se pretender asegurar el tránsito fronterizo rápido, ordenado y seguro para todos los viajeros.

Las autoridades del INM recuerdan a la población portar los documentos de viaje vigentes y con ello evitar retrasos en el ingreso o salida del país.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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