¿Qué medidas aplican para agilizar el chequeo migratorio en Semana Santa?

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto Nacional de Migración (INM) ya está listo para agilizar el proceso de salida e ingreso de las personas que pasarán la Semana Santa fuera de Honduras. La institución detalló que dispone de 550 colaboradores, entre oficiales de migración, técnicos y personal de supervisión, para garantizar la agilidad, orden y control en todos los puntos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos del país. El desplazamiento de los inspectores se realiza por parte de las autoridades del INM en cumplimiento con el Plan Operativo de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) para el periodo de Semana Santa 2026.

Bajo el lema “Cuida de los que en ti confían”, el Instituto de Migración mantendrá presencia en 19 puntos de control migratorio para registrar el mayor flujo de personas durante el periodo de vacaciones. Se informó por parte de las autoridades del INM que las 11 delegaciones terrestres y las principales terminales aéreas, como ser los aeropuertos de Palmerola en Comayagua; Ramón Villeda Morales en La Lima, Cortés; y Juan Manuel Gálvez en Roatán, Islas de la Bahía, operan con el 100 por ciento del personal desde el pasado viernes 27 de marzo hasta el lunes 6 de abril de 2026. Con el despliegue del personal se busca asegurar que las estaciones biométricas funcionen a su máxima capacidad para minimizar los tiempos de espera de los viajeros.