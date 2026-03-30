Vacaciones de Semana Santa moviliza medio millón de personas desde el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Con el inicio de la Semana Santa, miles de personas en la capital comenzaron a movilizarse con maletas en mano hacia sus lugares de origen o distintos destinos turísticos dentro del país.
Ya que este período -además de estar íntimamente ligado al turismo local y nacional- también representa una semana dedicada al reencuentro y unión familiar, tradición que para muchos, se entrelaza con la fe y las celebraciones religiosas propias de la Semana Mayor.
Ante el movimiento poblacional masivo dentro y fuera de la capital, Pedro Barahona , portavoz de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó que se espera una movilización aproximada de medio millón de personas en el Distrito Central durante estos días.
“El promedio estimado es de unas 500 mil personas movilizándose, incluso, podría ser más debido al crecimiento poblacional en Tegucigalpa y Comayagüela, sumado a los reportes que manejan las empresas de transporte privadas”, señaló.
El funcionario señaló que la cifra responde al número de migración al interior del país durante la Semana Mayor del 2025, que se estima sobrepasó el medio millón de personas.
Barahona detalló que ante el flujo masivo de población que comenzó a registrarse desde el sábado 28 de marzo, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad y prevención en distintos puntos del país.
Ya que mientras una parte de la población opta por realizar turismo religioso o recreativo en zonas cercanas a la capital, como Santa Lucía, Valle de Ángeles y Ojojona, miles de personas comenzaron a utilizar las distintas rutas de transporte que conectan Tegucigalpa y Comayagüela con el interior del país.
“Si mencionamos solo de la capital, los parques, balnearios y principales salidas de la ciudad están bajo vigilancia y medidas de seguridad, debido a los altos índices de incidentes que suelen registrarse en estos lugares durante la Semana Santa”, explicó el funcionario.
Asimismo, indicó que los principales puntos de flujo vehicular, como la salida al oriente, al sur y al norte de la capital, cuentan con operativos reforzados por parte de Copeco y otras instituciones de seguridad.
Ante este panorama, EL HERALDO realizó un recorrido por las principales estaciones de autobuses de la capital, que desde tempranas horas de la mañana registraban un intenso movimiento de pasajeros; muchos de ellos cargando maletas, mochilas, bolsas e incluso viajando con sus mascotas.
“Desde el sábado, las personas comenzaron a salir de la capital, lo que nosotros vemos es un aumento constante de pasajeros que buscan viajar hacia el interior del país”, comentan trabajadores del sector transporte.
Según los mismos transportistas, solo este lunes -30 de marzo- se registró la movilización de más de 300 personas durante las primeras horas del día.
"La Semana Santa es nuestra época alta, por el incremento de personas habilitamos hasta 12 autobuses con capacidad de 58 personas cada uno para circular durante los primeros tres días de la semana santa", apuntaron.