Vacaciones de Semana Santa moviliza medio millón de personas desde el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Con el inicio de la Semana Santa, miles de personas en la capital comenzaron a movilizarse con maletas en mano hacia sus lugares de origen o distintos destinos turísticos dentro del país.

Ya que este período -además de estar íntimamente ligado al turismo local y nacional- también representa una semana dedicada al reencuentro y unión familiar, tradición que para muchos, se entrelaza con la fe y las celebraciones religiosas propias de la Semana Mayor.

Ante el movimiento poblacional masivo dentro y fuera de la capital, Pedro Barahona , portavoz de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó que se espera una movilización aproximada de medio millón de personas en el Distrito Central durante estos días.

“El promedio estimado es de unas 500 mil personas movilizándose, incluso, podría ser más debido al crecimiento poblacional en Tegucigalpa y Comayagüela, sumado a los reportes que manejan las empresas de transporte privadas”, señaló.

El funcionario señaló que la cifra responde al número de migración al interior del país durante la Semana Mayor del 2025, que se estima sobrepasó el medio millón de personas.