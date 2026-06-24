Condenan a 56 años de cárcel a implicados en el asesinato del periodista Edwin José Andino

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción condenó a 56 años y cuatro meses de prisión a cuatro hombres declarados culpables por el asesinato del periodista Edwin Josué Andino Canaca y su padre Edwin Emilio Andino Amador. Los sentenciados son Cristian Josué Girón Salmerón, Óscar Ariel Girón Salmerón, Alex Giovanni Rodríguez Alvarado y Josué Daniel Moradel Moreno, que además fueron encontrados responsables por los delitos de robo con violencia agravado y allanamiento de domicilio agravado.

Josué Salinas, portavoz del Poder Judicial, detalló que el tribunal dividió la condena por varios delitos cometidos durante el hecho; uno de ellos fue la condena a 22 años de prisión por cada una de las dos muertes, para un total de 44 años de reclusión solo por el delito de asesinato. Además, se ordenó 9 años con cuatro meses de prisión por violencia agravada y dos años por allanamiento de domicilio agravado, elevando la pena total a 56 años y cuatro meses de cárcel para cada uno de los cuatro responsables.

Sobre el caso

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público (MP), el hecho ocurrió el 10 de octubre de 2022 en la colonia Villafranca de la capital. Las diligencias investigativas establecen que entre las 5:00 y 5:30 de la mañana los cuatro procesados llegaron armados al sector. Según el expediente, portaban armas de fuego AR-15, miniuzi y M-16, entre otras, además de utilizar indumentaria similar a la de la Policía Nacional, chalecos antibalas y pasamontañas.