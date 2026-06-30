Nasry Asfura reconoce a EE UU como promotor de valores democráticos en su 250 aniversario de Independencia

Durante su discurso, Asfura destacó ante la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América, Colleen Hoey, y altos funcionarios, la larga historia de amistad entre Honduras y Estados Unidos.

Tegucigalpa, Honduras. - El presidente de Honduras, Nasry Asfura , reconoció este martes el papel de Estados Unidos en la democracia de los países del continente, calificándolo como promotor de valores democráticos y defensor de las libertades fundamentales, durante la ceremonia por su 250 aniversario de Independencia .

En la ceremonia por los 250 años de independencia de los Estados Unidos, el mandatario recalcó que su gobierno mantiene con la administración Trump, una relación basada en el entendimiento y el respeto mutuo.

"Es una gran potencia que, mediante un sistema democrático basado en pesos y contrapesos, garantiza los derechos de sus ciudadanos, el acceso a la justicia y la convivencia pacífica", mencionó el presidente hondureño.

Muchas gracias.

Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, y les conceda, ante todo, mucha salud.

Honorable señora Colleen Hoey, encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América; señores designados presidenciales; presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo Paredes; magistrados; Mireya Agüero, canciller de la República; Juan Diego Zelaya, alcalde municipal del Distrito Central; Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula; miembros del Cuerpo Diplomático y de los organismos internacionales acreditados en nuestro país; compañeros del Gabinete de Gobierno; honorables diputados del Congreso Nacional; funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de América; miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras; miembros de la Policía Nacional; Gerson Velásquez, ministro de Seguridad; invitados especiales y representantes de los medios de comunicación.

Me siento muy honrado de estar hoy aquí con motivo de la conmemoración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos de América, proclamada en 1776. Se trata de una fecha histórica que recuerda la Declaración de Independencia, cuyo principal autor fue Thomas Jefferson, documento que proclamó el derecho de los pueblos a elegir sus propios gobiernos y exaltó principios fundamentales como la democracia, la libertad y el derecho a la vida.

En la actualidad, el papel de los Estados Unidos en el concierto de las naciones se ha fortalecido como promotor de los valores democráticos y defensor de las libertades fundamentales. Es una gran potencia que, mediante un sistema democrático basado en pesos y contrapesos, garantiza los derechos de sus ciudadanos, el acceso a la justicia y la convivencia pacífica. En el ámbito internacional, también ha respaldado la defensa de la soberanía y la integridad territorial de distintos países, como ocurre actualmente con Ucrania.

Honduras y Estados Unidos mantienen una larga historia de amistad. Desde el establecimiento de relaciones durante la época de la Confederación Centroamericana y, posteriormente, como República de Honduras, ambos países han construido una relación de hermandad entre sus gobiernos y sus pueblos que seguimos fortaleciendo cada día.

Esa relación ha entrado en una nueva etapa desde el inicio de mi gobierno, basada en el entendimiento y el respeto mutuo. Tanto mi administración como la del presidente Donald Trump coincidimos en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, combatir el crimen organizado y el narcotráfico, así como impulsar el desarrollo económico, la prosperidad y el bienestar de nuestros pueblos.

Quiero expresar, en nombre del pueblo hondureño y en el mío propio, nuestro agradecimiento por la cooperación que los Estados Unidos de América brinda a Honduras en distintos ámbitos. Reitero que compartimos principios democráticos, intereses comunes y el compromiso de construir beneficios recíprocos para ambas naciones.

En el mundo actual debemos seguir defendiendo la democracia, el trabajo, la prosperidad y el bienestar. Estoy seguro, Colleen, de que podemos fortalecer aún más nuestras relaciones y construir un mejor futuro para ambos países.

No me cabe duda de que, cuando nos sentamos a dialogar, conversar y analizar los problemas, siempre podemos llegar a acuerdos.

Muchísimas gracias por acompañarnos en esta celebración.

Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que Dios bendiga a Honduras.