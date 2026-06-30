Salud incumple acuerdo; médicos interinos cumplen seis meses sin salario

Tegucigalpa, Honduras. -El Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció este martes que la Secretaría de Salud (Sesal) incumplió uno de los compromisos suscritos en el acuerdo de 11 puntos alcanzado entre ambas partes, al no cancelar los salarios adeudados a los médicos interinos, quienes acumulan seis meses sin recibir su remuneración.

El acuerdo, firmado para poner fin a las asambleas informativas desarrolladas a nivel nacional, incluyó la estandarización salarial para médicos generales y especialistas, el reintegro de personal despedido, el pago inmediato de salarios atrasados al personal interino y por contrato, la garantía de no aplicar represalias contra los galenos participantes en las protestas y la suspensión de las medidas gremiales para normalizar la atención en los hospitales públicos.

No obstante, los médicos sostienen que el compromiso relacionado con el pago de salarios continúa sin cumplirse para la mayoría de los médicos afectados.

Como parte del seguimiento a los acuerdos, el CMH realizó una consulta entre sus agremiados para conocer si este día habían recibido el salario adeudado.

De las 371 respuestas obtenidas, 304 médicos respondieron que no recibieron el pago; 28 indicaron que el depósito fue parcial y 39 manifestaron haber recibido el pago completo.

Los galenos aseguran que la mora salarial afecta principalmente a médicos interinos que continúan prestando sus servicios en la red hospitalaria pública sin recibir salario desde hace seis meses.

Además del retraso en los pagos, el gremio denunció que en algunos casos de médicos interinos ni siquiera se están recibiendo los documentos requeridos para agilizar los trámites administrativos que permitan gestionar sus pagos en la Secretaría de Salud.

Según el Colegio Médico, esta situación mantiene paralizados los expedientes de varios profesionales.

Entre los afectados figuran médicos que laboran en el Hospital Atlántida de La Ceiba, el Hospital San Isidro de Tocoa, el Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito, el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, así como otros centros asistenciales del país.

Para el Colegio Médico, estas demoras representan un incumplimiento de los compromisos asumidos por la Secretaría de Salud y prolongan la incertidumbre de decenas de profesionales que continúan brindando atención a la población sin recibir su remuneración.