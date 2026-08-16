Muere menor de 13 años tras quedar atrapado en una piscina en San Pedro Sula

La víctima fue identificada como José Levis Reyes Canales , quien, según la información preliminar, tenía capacidades especiales y practicaba natación.

San Pedro Sula, Honduras.- Un menor de 13 años murió ahogado la tarde del sábado 15 de agosto tras quedar atrapado en una de las piscinas del complejo deportivo Patria Marathón, en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba dentro de la piscina cuando uno de sus brazos habría quedado atrapado en una rejilla, lo que le habría impedido salir del agua.

Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo y posteriormente se solicitó asistencia de emergencia. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta las instalaciones deportivas, pero al llegar encontraron al menor sin signos vitales.

Tras realizar las labores correspondientes, se confirmó su muerte por ahogamiento.



Luego del incidente, la Gerencia de Deportes del Instituto Municipal de Deportes (Inmude) emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia y explicó las circunstancias en las que, según la institución, ocurrió el hecho.

Inmude señaló que en ese momento las instalaciones eran utilizadas para actividades del Programa de Olimpiadas Especiales. Sin embargo, sostuvo que el menor habría ingresado al área de piscinas sin autorización y que no formaba parte de la actividad que se desarrollaba en ese espacio.

La institución municipal aseguró que el ingreso del menor a la piscina no obedeció a una autorización o instrucción emitida por las autoridades de Inmude.

Según la información conocida, el menor se encontraba acompañado por su padre y habría ingresado al área sin la presencia de un instructor.

Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que rodearon la muerte del menor.

La Municipalidad de San Pedro Sula, a través de Inmude, reiteró sus condolencias a los familiares de José Levis y manifestó que proporcionará la información requerida por las autoridades encargadas de esclarecer el caso.