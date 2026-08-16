Tío y sobrino fueron encontrados sin vida dentro de un carro en la Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Un tío y su sobrino, quienes trabajaban como taxistas VIP, fueron hallados muertos en horas de la madrugada de este domingo dentro de un vehículo tipo turismo, en un predio ubicado cerca de la entrada a la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa, capital de Honduras. Las víctimas fueron identificadas como Jason Rigoberto Meléndez y Esteban Aarón Salvador Amador, de 19 años, quienes, según información preliminar, residían en la colonia Jardines de El Carrizal y se dedicaban al servicio de transporte privado.

El hallazgo se produjo luego de que la Policía Nacional recibiera una alerta sobre un vehículo abandonado en el sector. Al llegar al lugar, los agentes inspeccionaron el automóvil y encontraron los cuerpos de ambos hombres en el asiento trasero. De acuerdo con los primeros informes, las víctimas presentaban lesiones y tenían un lazo alrededor del cuello. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para establecer la forma en que fueron asesinados y determinar qué ocurrió antes de que sus cuerpos fueran abandonados en el lugar.

Recibieron una llamada para realizar una carrera