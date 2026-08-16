Tío y sobrino fueron encontrados sin vida dentro de un carro en la Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Un tío y su sobrino, quienes trabajaban como taxistas VIP, fueron hallados muertos en horas de la madrugada de este domingo dentro de un vehículo tipo turismo, en un predio ubicado cerca de la entrada a la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa, capital de Honduras.
Las víctimas fueron identificadas como Jason Rigoberto Meléndez y Esteban Aarón Salvador Amador, de 19 años, quienes, según información preliminar, residían en la colonia Jardines de El Carrizal y se dedicaban al servicio de transporte privado.
El hallazgo se produjo luego de que la Policía Nacional recibiera una alerta sobre un vehículo abandonado en el sector. Al llegar al lugar, los agentes inspeccionaron el automóvil y encontraron los cuerpos de ambos hombres en el asiento trasero.
De acuerdo con los primeros informes, las víctimas presentaban lesiones y tenían un lazo alrededor del cuello. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para establecer la forma en que fueron asesinados y determinar qué ocurrió antes de que sus cuerpos fueran abandonados en el lugar.
Recibieron una llamada para realizar una carrera
Versiones preliminares señalan que Meléndez y Salvador Amador habrían recibido una llamada para realizar un viaje hacia la colonia Las Torres.
La principal hipótesis que manejan las autoridades es que los supuestos pasajeros pudieron haberlos privado de su libertad y posteriormente trasladado hasta las inmediaciones de Nueva Suyapa, donde les habrían quitado la vida.
Sin embargo, esta versión aún debe ser confirmada por las investigaciones.
Familiares de los fallecidos llegaron hasta el lugar al conocer sobre el hallazgo, mientras equipos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense realizaron las diligencias correspondientes.
Las autoridades continúan trabajando para establecer el móvil del doble crimen, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque.