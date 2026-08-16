Instituto de la Propiedad entregará placas a finales de 2026 a un millón de vehículos

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de la Propiedad (IP) prevé comenzar a entregar las placas metálicas a los vehículos que actualmente circulan con permisos temporales durante el último trimestre de 2026 y continuar el proceso en enero de 2027. La directora del Registro Vehicular del IP, Bessy Alvarado, explicó que aproximadamente un millón de vehículos, entre motocicletas y automóviles, circulan actualmente en el país sin la identificación metálica. “Las primeras placas vendrán importadas a finales de 2026 y la empresa instalará su fábrica en el país para comenzar a producirlas a partir de enero”, informó Alvarado.

El proceso permitirá incorporar a estos automotores al sistema de identificación vehicular mediante placas que cuentan con tecnología de identificación por radiofrecuencia. “Todos los vehículos que andan sin placa se van a sumar al parque vehicular de más de 2 millones de vehículos que ya cuentan con su placa”, señaló la funcionaria. Alvarado aclaró que los propietarios de los vehículos que actualmente no cuentan con placa no han pagado por este distintivo, por lo que deberán cancelar el valor establecido en la ley cuando reciban la identificación. “El valor que establece la ley es de 500 lempiras. A ellos no se les ha cobrado su placa y, cuando se les entregue, deberán pagar ese monto”, explicó la entrevistada. La funcionaria descartó que el objetivo principal del proceso sea generar ingresos para la institución y aseguró que la prioridad es completar la identificación de los automotores que circulan sin placa.

Mientras se concreta la entrega de las placas, los conductores pueden circular con el permiso temporal que emite el IP, documento que puede ser generado en línea a través de la página de la institución. “El permiso de circulación tiene una vigencia de tres meses y pueden generarlo en línea desde nuestra página web”, detalló la directora del Registro Vehicular. El IP prevé realizar el llamado a los propietarios de los vehículos sin placa durante el último trimestre de este año, cuando se anuncie oficialmente el inicio de la entrega. Las primeras placas serán importadas a finales de 2026, mientras que la fabricación nacional comenzaría en enero de 2027, una vez que la empresa encargada concluya la instalación de su planta.

Más de tres años sin placas

El problema de las placas metálicas en Honduras comenzó a hacerse evidente en mayo de 2023, cuando el Instituto de la Propiedad (IP) dejó de emitirlas por falta de material. Ante el desabastecimiento, la institución recurrió a permisos de circulación y distintivos provisionales impresos en papel para los propietarios de vehículos. Entre 2023 y 2024, el IP anunció en distintas ocasiones que trabajaba para reanudar la entrega de las láminas, pero los procesos de contratación y licitación enfrentaron retrasos. Para entonces, el país acumulaba miles de vehículos sin su placa metálica. Por otra parte, en julio de 2024, mientras los automóviles particulares ya tenían más de un año bajo el sistema provisional, se reportó que las motocicletas enfrentaban la misma dificultad.