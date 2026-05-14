Cerca de un millón de carros circulan sin placas en Honduras, según el IP

Tegucigalpa, Honduras.-Cada día, miles de vehículos recorren calles y carreteras de Honduras sin una identificación oficial visible Son automóviles, motocicletas, camiones y otras unidades que transitan con permisos temporales o documentos provisionales, mientras el atraso en la emisión de placas vehiculares sigue creciendo. La falta de entrega de placas por parte del Instituto de la Propiedad (IP) durante los últimos años ha provocado que cerca de un millón de automotores circulen sin identificación oficial en el país, un escenario que genera preocupación por las dificultades que representa para el control vehicular y la seguridad ciudadana. La directora de Registro Vehicular del IP, Bessy Alvarado, explicó que el problema no es reciente y que el número de unidades pendientes ha venido aumentando de manera constante, impulsado por el ingreso continuo de nuevos vehículos al parque automotor nacional. La funcionaria detalló que al inicio de la actual administración se registraban alrededor de 830,000 automotores sin identificación vehicular; sin embargo, la cifra está incrementando progresivamente.

"Ya ascienden a casi un millón los vehículos que circulan sin placa", expresó Alvarado, reflejando la magnitud del problema que enfrenta el país en materia de registro vehicular. Explicó que diariamente se incorporan más vehículos al sistema nacional, lo que incrementa la mora y dificulta normalizar la entrega de placas pendientes. Desde mayo del 2023, el IP suspendió la entrega de placas vehiculares, debido a problemas en los procesos de licitación, contratos con empresas proveedoras y retrasos en la importación del material necesario para su fabricación. A ello se le suman cambios administrativos en la institución que han prolongado aún más la crisis en la emisión de estas identificaciones. Esta situación genera preocupación tanto en autoridades como en los conductores, pues la falta de identificación vehicular complica los procesos de control, seguridad vial y fiscalización por parte de los entes encargados. Sin placas, se dificulta la identificación de vehículos involucrados en accidentes, delitos o infracciones, lo que también representa un riesgo para la seguridad pública, señalan expertos.