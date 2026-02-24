  1. Inicio
  2. · Sucesos

Motociclista muere en accidente vial en barrio Las Acacias

El conductor falleció en el lugar del impacto, mientras su acompañante resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial. Autoridades investigan las causas del percance

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 05:43
Motociclista muere en accidente vial en barrio Las Acacias

Eugenio Centeno es la persona que murió en el accidente de tránsito en Dulce Nombre de Culmí.

Edwin Ordóñez

Olancho, Honduras.- Un lamentable accidente de tránsito dejó como saldo una persona fallecida y otra herida en el barrio Las Acacias, Dulce Nombre de Culmí, Olancho, luego de que los ocupantes de una motocicleta perdieran el control del vehículo.

La víctima mortal fue identificada como Eugenio Centeno, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el fuerte impacto. El segundo ocupante de la motocicleta resultó con heridas y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial cercano, donde permaneció bajo atención médica.

Nury Serna fue asesinada a disparos en Trujillo; su pareja es sospechoso

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y otras autoridades competentes se desplazaron hasta la zona para acordonar el área y realizar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer las causas exactas del accidente.

Este nuevo hecho se suma a las preocupantes cifras de siniestralidad vial en el país. Según datos de la DNVT, hasta la fecha se contabilizan 236 personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito a nivel nacional, lo que ha generado alarma entre las autoridades y ha motivado llamados a reforzar las campañas de concienciación dirigidas a conductores y peatones.

Durante el fin de semana se reportaron cerca de 40 accidentes de tránsito, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas, entre ellas un menor de edad.

Entre las víctimas recientes figura un adolescente de 13 años en el municipio de El Triunfo, Choluteca , quien perdió la vida tras impactar contra un árbol mientras conducía una motocicleta.

Bajo la lluvia y entre lágrimas despiden a Valeria Alvarado en El Progreso

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar más tragedias en las carreteras del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias