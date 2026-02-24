Motociclista muere en accidente vial en barrio Las Acacias

La víctima mortal fue identificada como Eugenio Centeno , quien murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el fuerte impacto. El segundo ocupante de la motocicleta resultó con heridas y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial cercano, donde permaneció bajo atención médica.

Olancho, Honduras.- Un lamentable accidente de tránsito dejó como saldo una persona fallecida y otra herida en el barrio Las Acacias, Dulce Nombre de Culmí, Olancho , luego de que los ocupantes de una motocicleta perdieran el control del vehículo.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y otras autoridades competentes se desplazaron hasta la zona para acordonar el área y realizar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer las causas exactas del accidente.

Este nuevo hecho se suma a las preocupantes cifras de siniestralidad vial en el país. Según datos de la DNVT, hasta la fecha se contabilizan 236 personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito a nivel nacional, lo que ha generado alarma entre las autoridades y ha motivado llamados a reforzar las campañas de concienciación dirigidas a conductores y peatones.

Durante el fin de semana se reportaron cerca de 40 accidentes de tránsito, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas, entre ellas un menor de edad.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Entre las víctimas recientes figura un adolescente de 13 años en el municipio de El Triunfo, Choluteca , quien perdió la vida tras impactar contra un árbol mientras conducía una motocicleta.