Acribillan a balazos a dos jóvenes en la colonia Lomas de Buenos Aires de La Ceiba

La Ceiba Atlántida. La noche de este martes 30 de junio, dos jóvenes fueron asesinados a balazos en la colonia Lomas de Buenos Aires de esta ciudad.
Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas por las autoridades y los lugareños manifestaron no conocerlos.
Según el relato de testigos que se encontraban en la zona, el doble crimen se originó cuando sujetos armados comenzaron a perseguir a los dos jóvenes a pie con dirección hacia la parte alta de la colonia (cerro arriba).
Pocos minutos después del inicio de la persecución, un ráfaga de intensos disparos interrumpió la tranquilidad de la noche, alarmando a los residentes del sector.
Al salir de sus viviendas para percatarse de lo ocurrido, los vecinos hallaron los cuerpos inertes de los muchachos tendidos en el suelo.
Los cuerpos quedaron en una zona de difícil acceso debido a la topografía del terreno donde ocurrió el ataque.
Elementos de la Policía Nacional se trasladaron al lugar de los hechos tras recibir la alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 911.
Los agentes acordonaron la escena del crimen para resguardar las evidencias e iniciar con las primeras indagaciones sobre el móvil del ataque y el paradero de los perpetradores.