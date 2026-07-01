Acribillan a balazos a dos jóvenes en la colonia Lomas de Buenos Aires de La Ceiba

La Ceiba Atlántida. La noche de este martes 30 de junio, dos jóvenes fueron asesinados a balazos en la colonia Lomas de Buenos Aires de esta ciudad.

​Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas por las autoridades y los lugareños manifestaron no conocerlos.

​Según el relato de testigos que se encontraban en la zona, el doble crimen se originó cuando sujetos armados comenzaron a perseguir a los dos jóvenes a pie con dirección hacia la parte alta de la colonia (cerro arriba).