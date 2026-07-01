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Acribillan a balazos a dos jóvenes en la colonia Lomas de Buenos Aires de La Ceiba

Los cuerpos quedaron en una zona de difícil acceso debido a la topografía del terreno donde ocurrió el ataque

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 06:15
Acribillan a balazos a dos jóvenes en la colonia Lomas de Buenos Aires de La Ceiba

Los agentes acordonaron la escena del crimen para resguardar las evidencias e iniciar con las primeras indagaciones sobre el móvil del ataque.

 Foto: Carlos Molina / OPSA

La Ceiba Atlántida. La noche de este martes 30 de junio, dos jóvenes fueron asesinados a balazos en la colonia Lomas de Buenos Aires de esta ciudad.

​Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas por las autoridades y los lugareños manifestaron no conocerlos.

​Según el relato de testigos que se encontraban en la zona, el doble crimen se originó cuando sujetos armados comenzaron a perseguir a los dos jóvenes a pie con dirección hacia la parte alta de la colonia (cerro arriba).

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​Pocos minutos después del inicio de la persecución, un ráfaga de intensos disparos interrumpió la tranquilidad de la noche, alarmando a los residentes del sector.

Al salir de sus viviendas para percatarse de lo ocurrido, los vecinos hallaron los cuerpos inertes de los muchachos tendidos en el suelo.

​Los cuerpos quedaron en una zona de difícil acceso debido a la topografía del terreno donde ocurrió el ataque.

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​Elementos de la Policía Nacional se trasladaron al lugar de los hechos tras recibir la alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 911.

​Los agentes acordonaron la escena del crimen para resguardar las evidencias e iniciar con las primeras indagaciones sobre el móvil del ataque y el paradero de los perpetradores.

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Redacción web
Carlos Molina

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