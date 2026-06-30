Las Escuelas Amigables reciben donación didáctica de Santillana Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de la Semana 6 del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente (EAA), diario El Heraldo realizó una entrega masiva de libros de estudio destinados a los cinco centros educativos que este año compiten en la iniciativa ecológica. La entrega fue posible gracias al sólido compromiso y patrocinio de Santillana Honduras, empresa líder que reafirma su papel como aliado incondicional de la educación infantil.

Los beneficiados directos con este valioso material didáctico son los alumnos del CEB Lempira, CEB Rafael Pineda Ponce #2, CEB Ramón Calix Figueroa, CEB Roberto Sosa y el CEB Roberto Suazo Córdova. El lote incluye textos que abarcan desde el primero hasta el noveno grado, cubriendo materias fundamentales como Matemáticas, Español, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Educación Cívica, además de otros volúmenes para aprender inglés. Como empresa que cree firmemente en el poder transformador de las aulas y en la familia como núcleo de la sociedad, Santillana Honduras volvió a decir presente para dotar de contenidos de alta calidad que fomentan el aprendizaje integral, el respeto y la convivencia armónica. Con esta donación, las EAA podrán prepararse mejor académicamente para defender y cuidar el ambiente. Además, se garantiza una educación de calidad para crear futuros profesionales que velaran por un planeta sostenible.

La llegada de los textos escolares desató profundas muestras de gratitud entre el personal docente y administrativo, quienes destacaron el valor social de este gesto. “En nombre de nuestra comunidad educativa, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a El Heraldo por el generoso donativo de los textos Santillana. Este valioso aporte fortalecerá el aprendizaje de nuestros estudiantes y contribuirá a una educación de mayor calidad. Gracias por creer en la educación y por apoyar el presente y el futuro de nuestros niños”, manifestó con alegría Merlin Flores, subdirectora del CEB Ramón Cálix Figueroa.

Por su parte, las autoridades de la escuela de varones del centro histórico de Comayagüela también compartieron su entusiasmo y reconocieron el fruto de las alianzas estratégicas en pro del desarrollo del país. “Cada libro recibido representa una oportunidad para que nuestros niños y niñas amplíen sus horizontes, despierten su imaginación y construyan un mejor futuro mediante la educación. Acciones como esta demuestran que la unión entre las instituciones educativas y la empresa privada pueden generar grandes beneficios para la formación integral de las nuevas generaciones”, resaltó Helen Verde, directora del CEB Lempira.

Desde el Rafael Pineda Ponce la profesora Johana Martínez expresó: "La donación de libros Santillana que serán de mucha ayuda para continuar la labor docente y mucho provecho para nuestros estudiantes".

Próximas actividades

Después de recibir este valioso impulso académico, los pequeños de los Clubes Ecológicos ya se preparan con entusiasmo para sus próximas asignaciones prácticas.

En los días venideros, los escolares realizarán una visita formativa a las instalaciones de los supermercados Walmart. Asimismo, toda la energía de las escuelas estará concentrada en la gran feria de reciclaje comunitaria, planificada para desarrollarse con éxito este próximo sábado 4 de julio en la Concha Acústica del Parque Central, donde demostrarán todo lo aprendido en la recolección y clasificación de materiales reutilizables.

Gracias a nuestros patrocinadores

El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

Y la colaboración de: