Unidos por el agua: Escolares abrazan la naturaleza en aventura en el Picacho

Tegucigalpa, Honduras.- En un ambiente donde la hermandad, las risas y las ganas de aprender se fusionaron bajo el cielo de la capital, el majestuoso cerro de El Picacho abrió sus brazos para recibir a una delegación sumamente especial. Como si la majestuosa montaña supiera que recibiría a sus futuros defensores, el icónico sector de la capital otorgó un clima fresco, agradable y perfecto para cobijar a los escolares en una enriquecedora excursión hacia la planta potabilizadora de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

El propósito de compartir esta aventura con los escolares fue que aprendieran el proceso detrás de cada gota de agua potable que llega a sus hogares. Al recorrido se unió con mucha alegría el personal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), destacando la presencia de la esposa del alcalde capitalino, Paola Rubí, quien asistió junto a sus hijos; así como Leonor Osorio, directora de Desarrollo Humano, quienes compartieron de cerca con los directores, docentes y alumnos en cada etapa del aprendizaje. Guiados por el equipo de ingenieros de la UMAPS, los aprendices recorrieron paso a paso las fases del proceso de potabilización.

Durante la caminata, aprendieron que esta planta capta el recurso hídrico proveniente de la montaña de San Juancito y sus alrededores para abastecer al 25% de Tegucigalpa, cubriendo sectores populosos como El Reparto, 21 de Octubre, La Sosa, El Chile y comunidades de la salida a Olancho.

Esponjas del conocimiento

Lejos de mostrar timidez, la curiosidad de los niños se encendió al observar los laboratorios, los equipos especializados y los trajes de las zonas de trabajo, inundando a los expertos con astutas preguntas.

“Me encanta trabajar con niños porque son una esponjita y ahí es a donde tenemos que empezar para que tengamos una capital diferente, una capital limpia, una capital con agua”, dijo Paola Rubí, destacando la iniciativa de los infantes.

Agregó: “Traje a mis hijos para que vayan entendiendo la importancia del recurso, porque tal vez ellos tienen agua en casa, pero mucha otra gente no la tiene”. La jornada transcurrió entre risas, compañerismo y una profunda cordialidad entre los alumnos de los diferentes centros educativos, dejando claro que el proyecto de diario EL HERALDO sigue transformando vidas de forma integral. Aparte de los datos técnicos y científicos que los ingenieros compartieron, el verdadero premio de esta visita de campo radicó en tocar las conciencias de los menores para no derrochar el recurso hídrico. “El agua es un recurso vital para poder vivir y hay que cuidarlo”, expresó Ian Galdámez de la escuela Roberto Suazo Córdova mientras conversaba con la licenciada Leonor Osorio.

Resulta indispensable seguir impulsando estas experiencias dinámicas, ya que la única forma de garantizar un futuro sostenible es sembrando y construyendo en la mente y el corazón de los niños un profundo sentimiento de pertenencia con sus recursos naturales.

Cuando un escolar comprende que la montaña, los ríos y los bosques de su entorno son elementos que forman parte de su propia casa y de su identidad, se despierta en ellos un instinto natural de protección y amor al patrimonio ecológico de nuestra Honduras.

Gracias a nuestros patrocinadores

El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

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