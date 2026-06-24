Togo y Mago, héroes que guiaron la búsqueda de víctimas entre el dolor y la esperanza

Los agentes Togo y Mago del Batallón Canino de la Policía Militar, junto a sus compañeros de binomios, lograron este miércoles ubicar el cuerpo de la segunda víctima del derrumbe de un cerro en el anillo periférico, tras una intensa jornada los canes han demostrado una vez más su experiencia y gran apoyo en este tipo de tragedia.