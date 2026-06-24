Togo y Mago, héroes que guiaron la búsqueda de víctimas entre el dolor y la esperanza

Los agentes Togo y Mago del Batallón Canino de la Policía Militar, junto a sus compañeros de binomios, lograron este miércoles ubicar el cuerpo de la segunda víctima del derrumbe de un cerro en el anillo periférico, tras una intensa jornada los canes han demostrado una vez más su experiencia y gran apoyo en este tipo de tragedia.
Los binomios caninos de la Policía Militar fueron pieza clave en las labores de búsqueda, permitiendo ubicar a dos de las tres personas desaparecidas tras la tragedia en Tegucigalpa. Se espera que esta tarde se logre rescatar el tercero, pues ya fue ubicada la zona donde podría estar.
Entre tierra, las rocas y el riesgo constante, los canes Togo y Mago trabajaron sin descanso para brindar respuestas a las familias afectadas por el derrumbe.
Gracias a su entrenamiento especializado, los perros rescatistas lograron señalar puntos de interés que guiaron el trabajo de los equipos de emergencia en la zona cero, donde tras el derrumbe había quedado una montaña de escombros.
El profesionalismo de Togo y Mago quedó demostrado una vez más al detectar rastros humanos entre los escombros del colapso ocurrido en el anillo periférico.
Tras cumplir su misión, los agentes caninos fueron relevados luego de una agotadora jornada de búsqueda que permitió recuperar a dos de las víctimas del desastre.
Mago y Togo se convirtieron en símbolos de esperanza para los rescatistas y familiares que aguardaban noticias en medio de la emergencia.
Los canes recorrieron libremente las áreas afectadas, analizando corrientes de aire y partículas de olor humano para identificar posibles ubicaciones de víctimas.
Cada ladrido y cada marcaje realizado por los perros representó una pista valiosa para los equipos encargados de remover los escombros.
Los binomios caninos orientaron a los rescatistas sobre el lugar donde podría encontrarse la tercera persona desaparecida, manteniendo viva la esperanza de localizarla.
La disciplina y el alto nivel de entrenamiento de estos agentes de cuatro patas fueron fundamentales durante las complejas labores desarrolladas en la capital hondureña.
Equipados para enfrentar terrenos peligrosos, los perros de rescate demostraron por qué son una herramienta indispensable en operaciones de búsqueda y localización.
Togo y Mago trabajaron junto a sus guías en una delicada misión que permitió devolver a dos familias la posibilidad de despedir dignamente a sus seres queridos.
La tragedia dejó escenas de profundo dolor, pero también mostró el compromiso y entrega de los canes especializados que sirven a la población hondureña.
Cada hallazgo fue resultado de horas de rastreo meticuloso, en las que los perros ignoraron obstáculos para concentrarse en detectar la presencia de las víctimas.
Considerados héroes de cuatro patas, Togo y Mago concluyeron una intensa jornada de servicio dejando una huella imborrable en las labores de rescate realizadas en Tegucigalpa.