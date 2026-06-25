El Burro de ‘Shrek’ tendrá su propia película y ya tiene fecha de estreno

Estados Unidos.-El actor estadounidense Eddie Murphy retomará la voz del personaje en una película que contará cómo un burro común se convirtió en un animal que habla. Universal Pictures y DreamWorks Animation anunciaron el estreno de la cinta de Burro, una nueva película derivada del universo de Shrek que tendrá como protagonista al popular compañero del ogro verde que habla hasta por los codos. El filme llegará a los cines el 30 de junio de 2028 y estará centrada en los orígenes del personaje y explorará cómo un burro común llegó a convertirse en un animal que puede hablar.

El proyecto forma parte de la expansión de la franquicia, que en los últimos años ha retomado fuerza con nuevas producciones derivadas de sus personajes principales. Por ahora, los detalles sobre la trama completa, el elenco adicional y la fecha de estreno siguen sin ser confirmados públicamente.

La dirección del filme

Lo que si se sabe es que la cinta estará bajo la dirección de Charlie Bean, conocido por su trabajo en The Lego Batman Movie y la versión de acción real de Lady and the Tramp. Mientras que, la producción será responsabilidad de Rebecca Huntley, quien participó en títulos como Kung Fu Panda 4 y The Bad Guys. Y será codirigida por Matt Flynn, artista de historia en varias producciones de DreamWorks Animation. “Burro va a tener su propia película, su propia pequeña historia con su esposa dragona y sus hijos que son mitad dragón y mitad burro... Han escrito esta historia divertida”, dijo Eddy Murphy en una entrevista hace unos meses.