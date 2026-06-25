Arrestan a dos hombres acusados de matar a su hermano en Las Vegas, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Señalados como los principales sospechosos de haber asesinado a su propio hermano, dos hombres fueron capturados por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y otras unidades policiales.
La aprehensión de los dos individuos se registró en los barrios La Libertad y La Abonanza, en el casco urbano del municipio de Las Vegas, en el departamento de Santa Bárbara.
Los detenidos son: Carlos Humberto Vivas, de 49 años de edad, y Juan Pablo Vivas, de 44 años; ambos originarios de San Pedro Zacapa, con domicilio en el barrio La Libertad, de Las Vegas.
Los hermanos Vivas son acusados de haberle quitado la vida a su hermano José Luis Vivas, a quien inicialmente hirieron con una hacha, luego lo asfixiaron con un lazo.
El crimen
El hecho criminal ocurrió en abril de 2018, cuando la víctima, presuntamente, fue atacada por sus dos hermanos, mientras éste se encontraba bajo los efectos del alcohol. Las indagaciones policiales señalan que el crimen habría sido motivado por una disputa familiar.
De acuerdo con las pruebas técnicas y testificales recabadas por la DPI, uno de los capturados le habría ocasionado heridas con una hacha a José Luis, mientras que el segundo sospechoso lo asfixió utilizando un lazo hasta causarle la muerte.
Después de quitarle la vida, desmembraron su cuerpo, y con el fin de ocultar lo que habían hecho, lanzaron el cadáver en pedazos a un pozo séptico ubicado en una vivienda familiar, para evitar ser vinculados con este crimen.
Producto de las investigaciones desarrolladas por la DPI, lograron comprobar la participación de ambos sospechosos y gestionar las acciones judiciales correspondientes para su captura.
El cadáver de José Luis Vivas fue exhumado por Medicina Forense, el 5 de diciembre de 2020 -dos años después del asesinato- con el objetivo de esclarecer su muerte y determinar si Juan Pablo y Carlos Humberto fueron los autores materiales.
El Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, emitió la orden de captura de los hermanos Vivas, el 14 de mayo de 2026; ejecutándose ésta el miércoles 24 de mayo, en Las Vegas, sindicado por el delito de asesinato.