Arrestan a dos hombres acusados de matar a su hermano en Las Vegas, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Señalados como los principales sospechosos de haber asesinado a su propio hermano, dos hombres fueron capturados por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y otras unidades policiales.

La aprehensión de los dos individuos se registró en los barrios La Libertad y La Abonanza, en el casco urbano del municipio de Las Vegas, en el departamento de Santa Bárbara.

Los detenidos son: Carlos Humberto Vivas, de 49 años de edad, y Juan Pablo Vivas, de 44 años; ambos originarios de San Pedro Zacapa, con domicilio en el barrio La Libertad, de Las Vegas.

Los hermanos Vivas son acusados de haberle quitado la vida a su hermano José Luis Vivas, a quien inicialmente hirieron con una hacha, luego lo asfixiaron con un lazo.