Hombre mata a su hermano tras discusión en Jutiapa: "Lo maté en defensa propia"

​Jutiapa, Honduras.-Un hombre fue asesinado por su hermano la noche del lunes 15 de junio en la aldea Sonaguerita, Jutiapa, Atlántida, en el norte de Honduras. La víctima fue identificada como José Rodolfo Del Cid Cruz, de 60 años, un jornalero originario de la zona.​ Según el reporte oficial, el Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de una vivienda.

Testigos relataron que el incidente inició cuando ambos hermanos, bajo los efectos del alcohol, comenzaron una riña por una llave. El conflicto escaló rápidamente cuando ambos se agredieron con armas blancas; posteriormente, el victimario, identificado como Manuel de Jesús del Cid, abandonó momentáneamente la escena, regresó con un arma de fuego tipo pistola y disparó en reiteradas ocasiones contra su hermano, quien falleció de forma inmediata. Tras el hecho, el sospechoso huyó del lugar. Autoridades realizaron el levantamiento cadavérico y horas después fue detenido por la policía.

En defensa propia