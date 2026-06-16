Héctor pasó 24 horas detenido por pegarle a su pareja y al salir mató a su concuñada por denunciarlo

Este es el rostro de Héctor Urbina, el hondureño acusado de golpear a su esposa y a su hijo, quienes permanecen hospitalizados debido a la gravedad de las lesiones sufridas
Urbina estuvo detenido durante 24 horas, pero tras salir de prisión le quitó la vida a su concuñada, es decir, a la esposa del hermano de su pareja. en Marcovia, Choluteca.
Luego de haber recuperado su libertad y ser señalado por el asesinato de su concuñada, las autoridades iniciaron su búsqueda. Sin embargo, fue encontrado muerto. De manera preliminar, se presume que se habría disparado en la cabeza.
La víctima fue identificada como Katherine Yaritza Carrasco Rodríguez, de 29 años, quien, tras presenciar la agresión contra su cuñada, decidió denunciar a Héctor ante las autoridades policiales después de que este huyera.
De acuerdo con la información preliminar, Héctor llegó a la vivienda de Carrasco Rodríguez el pasado lunes 15 de junio y le disparó en varias ocasiones hasta causarle la muerte, presuntamente tras enterarse de que ella había presentado la denuncia en su contra.
Héctor Urbina era buscado por las autoridades para volver a encarcelarlo; sin embargo, fue hallado sin vida antes de ser capturado. Se presume que se quitó la vida.
Antes de su muerte, Urbina grabó un video que publicó en redes sociales, en el que pidió disculpas por los hechos ocurridos.
La esposa y el hijo de Héctor fueron trasladados inicialmente al Hospital del Sur y posteriormente remitidos al Hospital Escuela debido a la gravedad de sus lesiones.
Las autoridades aún no han detallado por qué Urbina permaneció únicamente 24 horas bajo custodia, pese a que su esposa e hijo requirieron atención médica tras la agresión.
Urbina fue capturado el pasado fin de semana luego de una discusión con su pareja. Posteriormente recuperó su libertad y el lunes habría asesinado a su concuñada. Este martes se confirmó que fue hallado sin vida.