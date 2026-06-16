"La golpeé y no debí": El último mensaje de Héctor Urbina antes de morir en Choluteca

El pasado fin de semana, un hombre identificado como Héctor Urbina golpeó brutalmente a su pareja y a su hijo de tres años, tras una discusión de pareja. Los afectados tuvieron que ser remitidos de emergencia al Hospital del Sur de Choluteca, debido a la gravedad de las heridas. ¿Fue encontrado muerto? Esto se sabe.
La familia de su pareja no tardó en denunciar los hechos ante las autoridades, por lo que fue capturado y detenido. Sin embargo, salió libre el día lunes, tras haber permanecido 24 horas recluido.
De vuelta en la comunidad, Urbina encontró a Katherine Yaritza Carrasco Rodríguez, concuñada suya y esposa del hermano de su pareja. La atacó a disparos hasta quitarle la vida, por haberlo denunciado ante las autoridades, y luego se dio a la fuga.
Tras el asesinato, las autoridades policiales de Choluteca montaron un operativo para capturar al homicida; sin embargo, este martes encontraron su cuerpo al interior de una vivienda con una herida en la cabeza; presuntamente se quitó la vida.
"Andábamos haciendo allanamientos y dimos con el cuerpo. Se supone que este individuo se quitó la vida de una herida en su cabeza", manifestó el agente policial Olivera.
Lo estamos manejando como un caso pasional porque primero tuvo problemas con la mujer, a quien hirió, y luego fue a cobrar venganza con la hermana. También tenemos ciertas reservas del caso por temas del expediente investigativo.
Tras el hallazgo del cadáver, trascendió en redes un video del homicida en el que confesó su crimen y se despidió de su pareja e hijos. "Pido perdón a mis hijos, pido perdón a mi hijo, pido perdón a mis dos niñas, pido perdón a Fabiola porque la golpeé, y no debí hacerlo. La amo mucho", dice en la grabación.
En el clip, Urbina trató de explicar el origen de la discusión con su compañera de vida. "No me gustaron esas llamadas raras y me molesté al decirte que me dijeras la verdad. Me corriste, me hiciste un show, y yo me sentí desesperado al ver que no me decías la verdad", dijo, aunque reconoció su responsabilidad.
"No debí hacer eso. Yo creí que no la iba a golpear fuerte y la golpeé. Yo sé que no debí hacerlo", admitió.
Mientras tanto, Fabiola y su hijo se encuentran internos en el Hospital Escuela, centro asistencial al que fueron trasladados por la gravedad de sus heridas. Por su parte, las autoridades siguen indagando el caso que ha conmocionado a los habitantes de Marcovia.