Julio Iglesias expresa su apoyo a Venezuela tras los terremotos

Madrid, España.- El cantante español Julio Iglesias se solidarizó este jueves con las víctimas de los terremotos en Venezuela y afirmó que su "cariño" por el país "sigue intacto", al enviar un mensaje de apoyo a los afectados y sus familias. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el artista se dirigió a su "queridísimo pueblo venezolano" y lamentó las consecuencias de la tragedia. "Qué terrible debe ser para las gentes que han muerto y para las familias que sufren por un terremoto injusto, absolutamente injusto", escribió.

El intérprete aseguró además que, pese a que hace años no visita Venezuela, mantiene intacto su afecto por el país. "Hace muchos años que no voy a Venezuela, pero mi cariño para este país sigue intacto. Allí tengo muchos amigos, muchísimos amigos", señaló el cantante, que durante décadas mantuvo una estrecha relación con el público venezolano y ofreció numerosos conciertos en el país. "Mi gente querida venezolana, todo el mundo piensa en vosotros", agregó el artista, quien concluyó su mensaje con la frase: "Con todo mi cariño".