Marlene Alvarenga denuncia ante el MP a Nasralla por "deuda política del PAC y muerte de su hijo"

Tegucigalpa, Honduras.- La expresidenta del Partido Anticorrupción (PAC), Marlene Alvarenga, se presentó este jueves 25 de junio ante el Ministerio Público para formalizar una serie de denuncias contra el excandidato presidencial Salvador Nasralla y la diputada del Partido Liberal de Honduras, Iroshka Elvir, a quienes señaló por supuestas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos y por hechos que, según su versión, influyeron en la muerte de su hijo. Durante sus declaraciones, Alvarenga afirmó que llegó ante las autoridades no solo para denunciar lo que calificó como un despojo de recursos correspondientes al PAC, sino también para exigir que se investiguen circunstancias que, a su criterio, derivaron en el fallecimiento de su hijo Joel Santos Alvarenga. La exdirigente política sostuvo que por años ha buscado respuestas sin obtener resultados concretos y cuestionó que varias de las denuncias presentadas ante diferentes instituciones no hayan avanzado en el sistema de justicia hondureño.

Asimismo, manifestó que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar cada uno de los señalamientos contenidos en la documentación que entregó, al considerar que existen elementos que deben ser analizados por los entes competentes.



Denuncia por fondos del PAC

Entre los principales señalamientos expuestos por Alvarenga figura una denuncia relacionada con el presunto desvío de fondos provenientes de la deuda política del Partido Anticorrupción (PAC), recursos que, según sostuvo, corresponden al Estado de Honduras y deben ser investigados por las autoridades competentes. La exdirigente política aseguró que Salvador Nasralla habría manejado de forma irregular aproximadamente 16.6 millones de lempiras correspondientes a esos fondos. Asimismo, afirmó que también existieron aportaciones realizadas por empresarios en el extranjero, aunque reconoció que desconoce el monto exacto de esos recursos.

Alvarenga recordó que desde 2017 solicitó una auditoría forense para esclarecer el destino de los fondos y diversos aspectos administrativos y financieros relacionados con el PAC. Sin embargo, lamentó que, nueve años después, todavía no exista una respuesta definitiva sobre dicha petición. En ese sentido, cuestionó la actuación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al considerar que la denuncia presentada en aquel momento no recibió el seguimiento correspondiente, pese a la relevancia de los hechos denunciados. Además, señaló que el Ministerio Público debe profundizar las investigaciones para determinar posibles responsabilidades de quienes integraron la dirigencia partidaria durante ese período. Incluso afirmó que, al sumar los recursos manejados por Nasralla en el PAC, en el Partido Salvador de Honduras (PSH), institución donde fue elegido como designado presidencial y posteriormente en el Partido Liberal, la cifra ascendería a unos 125 millones de lempiras. Estas declaraciones forman parte de la documentación y denuncias que Alvarenga asegura haber presentado ante las autoridades, a la espera de que se determine si existen elementos suficientes para abrir o ampliar las investigaciones correspondientes.

Muerte de su hijo