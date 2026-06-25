Onda tropical dejará lluvias en varias zonas de Honduras este jueves 25 de junio

En la zona norte y Caribe hondureño también se esperan precipitaciones dispersas. Atlántida tendrá temperaturas entre los 23 y 33 grados Celsius, mientras que Cortés oscilará entre los 25 y 33 grados. En Colón, los termómetros se moverán entre los 25 y 32 grados, y en Islas de la Bahía entre los 26 y 31 grados.