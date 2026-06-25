Onda tropical dejará lluvias en varias zonas de Honduras este jueves 25 de junio

Aunque la mañana de este jueves 25 de junio estará marcada por condiciones mayormente secas en gran parte de Honduras, el panorama cambiará con el avance de las horas debido al ingreso de una onda tropical que favorecerá la formación de lluvias en varias regiones del país.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), las precipitaciones comenzarán a desarrollarse principalmente durante la tarde y la noche, afectando especialmente sectores del oriente, norte, noroccidente y algunas áreas de la región central.
Los especialistas prevén que los mayores acumulados de lluvia se registren en el oriente y noroccidente del territorio nacional, donde podrían presentarse los chubascos más significativos de la jornada, aunque con menores volúmenes en comparación con sistemas recientes.
En la zona norte y Caribe hondureño también se esperan precipitaciones dispersas. Atlántida tendrá temperaturas entre los 23 y 33 grados Celsius, mientras que Cortés oscilará entre los 25 y 33 grados. En Colón, los termómetros se moverán entre los 25 y 32 grados, y en Islas de la Bahía entre los 26 y 31 grados.
El departamento de Gracias a Dios figura entre las zonas con mayores probabilidades de lluvia durante la jornada. Allí se esperan temperaturas que rondarán entre los 26 y 30 grados Celsius, acompañadas por condiciones más inestables conforme avance la tarde.
En la región oriental, Olancho y El Paraíso también podrían registrar precipitaciones asociadas al paso de la onda tropical. En Olancho se pronostican temperaturas entre los 24 y 33 grados, mientras que en El Paraíso se mantendrán entre los 18 y 30 grados.
Para la zona central, Francisco Morazán presentará temperaturas que oscilarán entre los 18 y 30 grados, mientras que Comayagua registrará valores entre los 21 y 31 grados. En ambos departamentos podrían presentarse lluvias aisladas durante el transcurso de la tarde.
En el occidente del país, Copán experimentará temperaturas entre los 19 y 28 grados; Ocotepeque entre los 22 y 29 grados; Lempira entre los 18 y 30 grados, e Intibucá registrará el ambiente más fresco, con mínimas de 15 grados y máximas de 23.
Por otra parte, Santa Bárbara aparece entre los departamentos con mayores probabilidades de precipitaciones en la región noroccidental. Allí las temperaturas oscilarán entre los 23 y 32 grados durante la jornada.
Mientras tanto, las condiciones más calurosas continuarán concentrándose en la zona sur.