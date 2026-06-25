Con dolor y tristeza velan el cuerpo de Karen Girón, víctima del derrumbe en el anillo periférico

Rostros entristecidos, mucho dolor y aún lamentando la forma en la que falleció Karen Girón, su familia y amigos se encuentran dando el último adiós.
El caso de Karen ha conmovido: el día de la tragedia, el pasado martes 23 de junio, el esposo de Karen llegó gritando, asegurando que acababa de dejarla en su trabajo, donde ocurrió la tragedia.
Ayúdenme, por favor. "Está mi esposa ahí adentro", gritó el esposo de Karen llorando y desesperado el día de la tragedia, sin imaginar que dos días después iba a estar despidiéndose del amor de su vida.
Imágenes captadas por EL HERALDO muestran a la familia y amigos de Karen congregarse en una funeraria de Tegucigalpa para velarla y darle el último adiós.
Con flores en sus manos, muchas de las personas que estimaron en vida y recuerdan a Karen llegaron al velorio, quien laboraba como contadora en una de las bodegas afectadas que colapsó. Lágrimas en los rostros, abrazos reconfortantes, pero sobre todo mucha tristeza invade a la familia.
Lágrimas en los rostros, abrazos reconfortantes, pero sobre todo mucha tristeza invade a la familia.
La tragedia donde perdieron la vida Karen y dos de sus compañeros ocurrió el pasado 23 de junio. Tras un derrumbe de un cerro que desató un fuerte incendio en el anillo periférico.
Entre las víctimas también figuran Félix Núñez y Claudia Garay .Las autoridades recuperaron tres cuerpos, pero el de Karen fue el último que hallaron el pasado miércoles en horas de la noche, cuando su familia permanecía a la espera.
El cuerpo de Karen Girón permaneció atrapado por más de 24 horas entre los escombros, el Cuerpo de Bomberos hizo todo lo posible por recuperarlo. Pese a la lamentable noticia, su familia tiene el consuelo de poder despedirla con mucho amor.
Luego de que el Cuerpo de Bomberos recuperó el cuerpo de Karen, fue trasladada hasta la Morgue del Ministerio Público, donde su amoroso esposo y familia iban a reclamarla. Pese a la lamentable noticia, su familia tiene el consuelo de poder despedirla con mucho amor.