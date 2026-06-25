¡Admirable! Elisa Chávez celebra sus 15 años pidiendo donaciones para niños del Materno Infantil

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Un gesto digno de admirar! En una época donde los 15 años suelen estar marcados por grandes fiestas, vestidos elegantes y regalos personales, la historia de Elisa Chávez ha llamado la atención por el profundo valor humano detrás de su celebración. La joven decidió que su fiesta no giraría en torno a lo material, sino a una causa solidaria. Desde el inicio, pidió a sus invitados que, en lugar de obsequios tradicionales, llevaran donaciones para niños y recién nacidos del Materno Infantil del Hospital Escuela, en Tegucigalpa. La propuesta tomó por sorpresa a muchos familiares y amigos, pero rápidamente se convirtió en un acto de apoyo colectivo. Cada invitado llegó con artículos como ropa, colchas, pañales y productos de higiene, destinados a pacientes pediátricos del centro asistencial.

En medio de la celebración, Elisa explicó emocionada que su decisión nació del agradecimiento y del deseo de ayudar a quienes enfrentan momentos difíciles en hospitales públicos del país. Con la voz entrecortada, la quinceañera expresó que se siente afortunada por lo que tiene y que quiso compartir esa bendición con los niños que más lo necesitan, convirtiendo su día especial en un acto de solidaridad. “Yo decidí que todos mis invitados trajeran regalos de niños porque soy tan bendecida y quiero dar a la gente que necesita”, expresó la joven.



Celebración convertida en esperanza

Lo que inició como una fiesta tradicional terminó transformándose en una jornada de ayuda. Las donaciones recolectadas fueron entregadas al personal del Hospital Materno Infantil, donde fueron recibidas con profunda gratitud.