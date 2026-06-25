Génesis, la niña hondureña que salió al campo junto a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

La pequeña hondureña Génesis Zúniga Arguijo vivió una de las experiencias con las que muchos niños alrededor del mundo sueñan: conocer a Cristiano Ronaldo.
Génesis fue captada caminando de la mano junto al reconocido futbolista portugués,Cristiana Ronaldo, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Sin duda, este momento quedará como uno de los recuerdos más especiales para la menor.
La pequeña es originaria del municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán, Honduras, y hoy se convierte en motivo de orgullo para su familia. Pero, ¿cómo llegó hasta ese momento?
Génesis caminó junto a Ronaldo durante su ingreso al estadio, previo al partido entre Portugal y Uzbekistán en Houston, Texas, Estados Unidos, como parte de una actividad especial previo a la Copa del Mundo 2026.
La oportunidad de vivir esta experiencia no fue producto de la casualidad, sino del esfuerzo y dedicación de la menor. Su madre, Paola Arguijo, contó a Once Noticias que la escuela donde estudia Génesis la seleccionó por su excelente desempeño académico.
Se conoció que la familia reside en Houston, Texas, aunque mantiene sus raíces en Talanga. Precisamente, el buen rendimiento de la pequeña hondureña fue lo que permitió que fuera elegida para participar en esta actividad especial.
Según explicó Arguijo, el centro educativo reconoció el esfuerzo de Génesis y decidió seleccionarla para formar parte de este momento inolvidable durante la Copa del Mundo.
Los padres de la menor se mostraron orgullosos de que su hija haya tenido la oportunidad de caminar junto al reconocido futbolista de Portugal y destacaron que este logro es fruto de su disciplina y dedicación.
La madre relató que para Génesis también fue un sueño cumplido, ya que admira a Ronaldo desde hace varios años y conocerlo era una ilusión que finalmente pudo hacer realidad.
Además de cumplir uno de sus más grandes sueños, Génesis llevó el nombre de Talanga a un escenario mundial. Hoy, su familia celebra con orgullo el momento que quedará marcado para siempre en su vida.