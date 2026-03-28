Antonio Banderas aún no recibe el llamado para volver con "El gato con botas"

Madrid, España.- Antonio Banderas, sin lugar a dudas, es uno de los grandes actores españoles de referencia de Hollywood, pero el inicio de su carrera tuvo pronósticos poco favorables.
Si bien en 1998 su carrera dio un giro de 160 grados al protagonizar "La máscara del Zorro" con Catherine Zeta-Jones, a él le habían dicho que solo podía interpretar a villanos por su origen hispano, un encasillamiento y estereotipo étnico que también sufrieron muchos colegas suyos antes del siglo XXI, algo que poco a poco ha ido cambiando en lo que va de este nuevo siglo.
Pero resulta que el actor no recibió esas palabras como una imposición y se fue abriendo espacio en una industria del cine internacional que fue dándole reconocimiento.
"Me dijeron: ´Estás aquí, como los negros y los hispanos, para hacer de malo´", recuerda Banderas en una entrevista para The Time, y agrega: "El problema fue que, unos años después, yo tenía máscara, sombrero, espada y capa, y el malo era el Capitán Love, que era rubio y tenía ojos azules. Aún más importante es ´El gato con botas´, porque es para niños pequeños. Ven a un gato con acento español, incluso andaluz, y es un buen tipo".
A la espera del llamado
Y precisamente sobre el "gato con botas", del que ha hecho la voz en cinco proyecto, tres veces para las películas de Shreck: Shreck 2 (2004), Shreck 3 (2007), "Shrek para siempre: El capítulo final" (2020), y dos películas sobre su personaje: "El gato con botas" (2011) y "El gato con botas: El último deseo" (2022), ha dicho que aún no ha recibido el llamado para la quinta entrega de Shreck cuyo estreno está previsto para junio de 2027.
“No estoy lejos de eso, y no me llaman para eso”, dijo Banderas a Parade . “El Gato con Botas tuvo mucho éxito. La segunda entrega recibió una nominación al Oscar, y la película se comportó de maravilla en taquilla. Pero estoy totalmente satisfecho con las cinco películas que hice. No sé qué pasará en el futuro. Quizá me llamen mañana”.
El personaje tiene la influencia directa de "El zorro", personaje que Banderas, como ya mencionamos, interpretó, tanto en "La máscara del Zorro" (1998) como en "La leyenda del Zorro" (2005).