Antonio Banderas aún no recibe el llamado para volver con "El gato con botas"

Madrid, España.- Antonio Banderas, sin lugar a dudas, es uno de los grandes actores españoles de referencia de Hollywood, pero el inicio de su carrera tuvo pronósticos poco favorables. Si bien en 1998 su carrera dio un giro de 160 grados al protagonizar "La máscara del Zorro" con Catherine Zeta-Jones, a él le habían dicho que solo podía interpretar a villanos por su origen hispano, un encasillamiento y estereotipo étnico que también sufrieron muchos colegas suyos antes del siglo XXI, algo que poco a poco ha ido cambiando en lo que va de este nuevo siglo.

Pero resulta que el actor no recibió esas palabras como una imposición y se fue abriendo espacio en una industria del cine internacional que fue dándole reconocimiento. "Me dijeron: ´Estás aquí, como los negros y los hispanos, para hacer de malo´", recuerda Banderas en una entrevista para The Time, y agrega: "El problema fue que, unos años después, yo tenía máscara, sombrero, espada y capa, y el malo era el Capitán Love, que era rubio y tenía ojos azules. Aún más importante es ´El gato con botas´, porque es para niños pequeños. Ven a un gato con acento español, incluso andaluz, y es un buen tipo".

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